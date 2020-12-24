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Беларусь вводит запрет на ввоз птицы из некоторых районов Польши и Ирландии
25.12.2020 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 дек – Sputnik. Беларусь вводит временный запрет на ввоз птицы из отдельных регионов Польши и Ирландии, свидетельствуют документы Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода республики.
© Sputnik / Александр Кондратюк
Ограничения, которые начнут действовать с 25 декабря, затронут польские Варминьско-Мазурское и Западно-Поморское воеводства, а также ирландскую провинцию Ленстер. Там, по информации Всемирной организации здравоохранения животных были выявлены случаи заболевания высокопатогенным птичьим гриппом.
Из данных регионов будет запрещено ввозить в республику живых птиц, яйца и яичный порошок, мясо птицы, а также другие продукты.
Действие всех ранее выданных разрешений на поставки из этих районов Ирландии и Польши приостанавливается.
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Решение принято на основании информации ВОЗ – в Польше и Ирландии зафиксированы случаи птичьего гриппа.
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