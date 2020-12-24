ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Беларусь вводит запрет на ввоз птицы из некоторых районов Польши и Ирландии

25.12.2020 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 дек – Sputnik. Беларусь вводит временный запрет на ввоз птицы из отдельных регионов Польши и Ирландии, свидетельствуют документы Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода республики.

© Sputnik / Александр Кондратюк
Птичий грипп: Беларусь ограничила поставки птицы из четырех стран

Ограничения, которые начнут действовать с 25 декабря, затронут польские Варминьско-Мазурское и Западно-Поморское воеводства, а также ирландскую провинцию Ленстер. Там, по информации Всемирной организации здравоохранения животных были выявлены случаи заболевания высокопатогенным птичьим гриппом.

Из данных регионов будет запрещено ввозить в республику живых птиц, яйца и яичный порошок, мясо птицы, а также другие продукты.

Действие всех ранее выданных разрешений на поставки из этих районов Ирландии и Польши приостанавливается.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Решение принято на основании информации ВОЗ – в Польше и Ирландии зафиксированы случаи птичьего гриппа.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Минэнерго: цена на газ для Беларуси на 2021 год будет «практически на уровне 2020 года»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

24.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика