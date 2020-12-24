Беларусь вводит запрет на ввоз птицы из некоторых районов Польши и Ирландии

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 дек – Sputnik. Беларусь вводит временный запрет на ввоз птицы из отдельных регионов Польши и Ирландии, свидетельствуют документы Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода республики.

Ограничения, которые начнут действовать с 25 декабря, затронут польские Варминьско-Мазурское и Западно-Поморское воеводства, а также ирландскую провинцию Ленстер. Там, по информации Всемирной организации здравоохранения животных были выявлены случаи заболевания высокопатогенным птичьим гриппом.

Из данных регионов будет запрещено ввозить в республику живых птиц, яйца и яичный порошок, мясо птицы, а также другие продукты.

Действие всех ранее выданных разрешений на поставки из этих районов Ирландии и Польши приостанавливается.