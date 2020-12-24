Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 дек – Sputnik. Беларусь и российская корпорация "Газпром" договорились о цене на газ для республики на 2021 год, сообщила пресс-служба компании.

Сегодня в Санкт-Петебурге прошла встреча главы холдинга Алексея Миллера с послом Беларуси Владимиром Семашко и министром энергетики Виктором Каранкевичем.

"Алексей Миллер и Виктор Каранкевич подписали протокол между "Газпромом" и правительством республики, в соответствии с которым определен порядок формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2021 году", - говорится в сообщении.

Детали нового соглашения, в том числе цена на голубое топливо, между "Газпромом" и Минском в сообщении не раскрываются.

Цена на уровне 2020-го

Тем временем в Минэнерго Беларуси раскрыли некоторые подробности нового договора. Так, цена, о которой договорились стороны, "практически на уровне 2020 года, но значительно ниже".

"Согласованный сторонами уровень цен на газ на 2021 год практически на уровне 2020 года, но значительно ниже, чем предусмотрено формулой, определяющей цену на газ для Беларуси, зафиксированной в межправительственном соглашении о порядке формирования цены на газ, который подписан в 2011 году", -уточнили в ведомстве.

Нынешний договор, по которому белорусская сторона закупает газ у России за 127 долларов за тысячу "кубов", истекает в конце года. Белорусские власти неоднократно заявляли, что цена для республики должна быть ниже.

Напомним, переговоры по новому контракту между Минском и "Газпромом" возобновились после того, как белорусская сторона погасила задолженность за поставки природного газа в размере 300 миллионов долларов.