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ТОП-10 новинок на рынке недвижимости. Выбираем лучший объект, построенный в 2020 году

25.12.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Для многих отраслей 2020 год оказался непростым, в том числе и для рынка недвижимости. Однако строительство не остановилось, и многие запланированные объекты все-таки ввели в эксплуатацию. В подборке – знаковые новостройки года, вспоминаем объекты и голосуем за лучший в конце текста.

В Минске открыли 4 новые станции метро

В этом году метро не только закрывали, но и открывали. Запуск первого участка третьей ветки минского метро - событие важное и долгожданное. Ввести станции в эксплуатацию планировали еще в 2017 году, но, как это часто бывает, сроки несколько раз переносились. Но не в этот раз. В октябре 2020 года в Минске открылись сразу 4 новые станции: «Юбилейная площадь» (рядом с «Фрунзенской»), «Площадь Франтишка Богушевича» (возле Музыкального театра), «Вокзальная» (с выходом на диспетчерскую станцию «Дружная») и «Ковальская Слобода» (в районе улицы Жуковского). Если вы еще не посетили новые станции, посмотреть на них можно в нашем репортаже.

ТОП-10 новинок на рынке недвижимости. Выбираем лучший объект, построенный в 2020 году
ТОП-10 новинок на рынке недвижимости. Выбираем лучший объект, построенный в 2020 году
ТОП-10 новинок на рынке недвижимости. Выбираем лучший объект, построенный в 2020 году

Запуск первой Белорусской атомной станции

Не менее важное, но более противоречивое открытие – запуск Островецкой АЭС. Мнения по поводу строительства атомной станции в Беларуси расходятся. Некоторые считают этот объект дорогой к независимости, другие – ошибкой, все-таки Чернобыльская трагедия оставила на белорусах тяжелый отпечаток. Несмотря на это, АЭС построили, первый энергоблок уже запущен, а в данный момент белорусские власти и «Росатом» рассматривают возможность строительства второй атомной станции в Беларуси.


ТОП-10 новинок на рынке недвижимости. Выбираем лучший объект, построенный в 2020 году

В Новой Боровой открылась школа за $ 20 млн.

Еще одно яркое открытие года – необычная школа в Новой Боровой. Вместо типового объекта “А-100 Девелопмент” построил современный комплекс с экплуатируемой крышей, бассейном, сауной, скейт-парком и воркаут-площадкой. Строительство школы стартовало осенью 2018 года, ввели объект в эксплуатацию этим летом. Это первая школа в Новой Боровой и проект получился действительно интересным. Судя по отзывам родителей учащихся, есть вопросы по эксплуатации нового здания, но будем надеятся, этап “адаптации” объект пройдет, и вскоре ситуация нормализуется. Посмотреть, как выглядит школа будущего можно здесь.

ТОП-10 новинок на рынке недвижимости. Выбираем лучший объект, построенный в 2020 году
ТОП-10 новинок на рынке недвижимости. Выбираем лучший объект, построенный в 2020 году
ТОП-10 новинок на рынке недвижимости. Выбираем лучший объект, построенный в 2020 году

Сдан жилой комплекс “Пирс”

От социальных объектов переходим к жилому сегменту. В 2020 году были сданы сразу несколько крупных проектов. Среди прочих – жилой комплекс “Пирс” компании “А-100 Девелопмент”. Комплекс построен в Ратомке, недалеко от набережной Минского моря. На сегодня это один из самых ярких проектов жилой недвижимости в Беларуси – необычные форматы жилья, эффектные урбан-виллы, коттеджи и таунхаусы.Во дворах комплекса разбиты комфортные зоны отдыха, спортивные и детские площадки, зоны барбекю. В октябре у искусственного канала появились 12 бронзовых чаек. Авторы работ — скульптор Константин Селиханов и архитектор Юрий Градов. Композиция – подарок жителям квартала к завершению строительства масштабного проекта.

ТОП-10 новинок на рынке недвижимости. Выбираем лучший объект, построенный в 2020 году
ТОП-10 новинок на рынке недвижимости. Выбираем лучший объект, построенный в 2020 году
ТОП-10 новинок на рынке недвижимости. Выбираем лучший объект, построенный в 2020 году

В Минске введен в эксплуатацию ЖК «Олимпик Парк»

Еще один интересный проект, который достроили в 2020 году – ЖК«Олимпик Парк». На сегодня все дома уже сданы, жители занимаются приемками и ремонтами. Комплекс построен в уникальном месте - прямо на границе с республиканским заказником. Из фишек – панорамные лифты, пентхаусы с огромными террасами, панорамные окна в квартирах. На данный момент в продаже осталось порядка 20 квартир и 5 коттеджей, все остальное уже реализовано.

ТОП-10 новинок на рынке недвижимости. Выбираем лучший объект, построенный в 2020 году
ТОП-10 новинок на рынке недвижимости. Выбираем лучший объект, построенный в 2020 году
ТОП-10 новинок на рынке недвижимости. Выбираем лучший объект, построенный в 2020 году

Жители«столбика» ЖК «Аркадия» побывали в своих квартирах

К сожалению, не всем дольщикам везет так, как жителям жилых комплексов «Пирс» и «Олимпик Парк». 27-этажный «столбик» в ЖК «Аркадия» должны были сдать в эксплуатацию 4 года назад. Но история пошла по другому сценарию. В 2017 году «Тамбаз» остановил строительство двух домов («столбик» и «стена»), а более 600 семей стали заложниками градостроительного скандала. Следом пошли суды и громкие уголовные дела. Лишь в 2019 году, когда площадку передали УКСу Советского района, строительство возобновилось. Летом 2020 года дольщики «столбика» наконец-то побывали в своих квартирах. Надеемся, что в ближайшее время каждый из них сможет заехать к себе домой.


ТОП-10 новинок на рынке недвижимости. Выбираем лучший объект, построенный в 2020 году

Введен в эксплуатацию бизнес-центр BKCapitalPalace

На рынке коммерческой недвижимости тоже не без новинок. В этом году в эксплуатацию ввели сразу несколько крупных проектов. Один из самых заметных и нашумевших – бизнес-центр BK Capital Palace на Октябрьской площади. В данный момент на объекте работает приемная комиссия, снаружи здание готово.


ТОП-10 новинок на рынке недвижимости. Выбираем лучший объект, построенный в 2020 году

Достроен БЦ «Аякс» в Минске

В 2020 году в Минске появился еще один бизнес-центр с мультимедийным фасадом. Вслед за БЦ Futuris «ТАПАС» ввел в эксплуатацию БЦ «Аякс». Новое здание находится в 100 метрах от станции метро «Институт Культуры». Фасад бизнес-центра представляет собой четырехгранный мультимедийный экран площадью 2000 кв. м с усовершенствованными светодиодами нового поколения. Такие SMD-диоды используются в LED-дисплеях. Они позволяют выводить на фасад яркое и насыщенное изображение или видео в формате HD.

ТОП-10 новинок на рынке недвижимости. Выбираем лучший объект, построенный в 2020 году
ТОП-10 новинок на рынке недвижимости. Выбираем лучший объект, построенный в 2020 году

Фермерский рынок в Валерьяного или «новая Комаровка»

В 2020 году открылось сразу несколько интересных торговых объектов, расскажем про самый оригинальный из них ЭкоМаркет «Валерьяново». Из-за своей эко-направленности многие уже называют ЭкоМаркет «новой Комаровко». Здесь можно купить фермерские продукты питания, «экологически чистые» фрукты, овощи, мясо, хлеб или «молочку». Все выращено и произведено в домашних условиях, без использования химикатов.


ТОП-10 новинок на рынке недвижимости. Выбираем лучший объект, построенный в 2020 году

В Минске появился огромный мультимедийный фонтанза $2 млн

Звершаем подборку позитивными новостями – в 2020 году в Минске появился самый большой в стране фонтан. Такой недешевый подарок за 2,5 млн долларов подарил городу Сбербанк. Новый фонтан умеет многое – от светового шоу до проекции мультимедийных изображений. Комплекс выполнен в форме прямоугольника длиной 90 метров и шириной 16 метров. Компазицию образуют около 200 струй, которые поднимаются на высоту до 30 метров.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Для многих отраслей 2020 год оказался непростым, в том числе и для рынка недвижимости. Однако строительство не остановилось, и многие запланированные объекты...
 
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