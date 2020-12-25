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ТОП-10 новинок на рынке недвижимости. Выбираем лучший объект, построенный в 2020 году
25.12.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Для многих отраслей 2020 год оказался непростым, в том числе и для рынка недвижимости. Однако строительство не остановилось, и многие запланированные объекты все-таки ввели в эксплуатацию. В подборке – знаковые новостройки года, вспоминаем объекты и голосуем за лучший в конце текста.
В Минске открыли 4 новые станции метро
В этом году метро не только закрывали, но и открывали. Запуск первого участка третьей ветки минского метро - событие важное и долгожданное. Ввести станции в эксплуатацию планировали еще в 2017 году, но, как это часто бывает, сроки несколько раз переносились. Но не в этот раз. В октябре 2020 года в Минске открылись сразу 4 новые станции: «Юбилейная площадь» (рядом с «Фрунзенской»), «Площадь Франтишка Богушевича» (возле Музыкального театра), «Вокзальная» (с выходом на диспетчерскую станцию «Дружная») и «Ковальская Слобода» (в районе улицы Жуковского). Если вы еще не посетили новые станции, посмотреть на них можно в
Запуск первой Белорусской атомной станции
Не менее важное, но более противоречивое открытие – запуск Островецкой АЭС. Мнения по поводу строительства атомной станции в Беларуси расходятся. Некоторые считают этот объект дорогой к независимости, другие – ошибкой, все-таки Чернобыльская трагедия оставила на белорусах тяжелый отпечаток. Несмотря на это, АЭС построили,
В Новой Боровой открылась школа за $ 20 млн.
Еще одно яркое открытие года – необычная школа в Новой Боровой. Вместо типового объекта “А-100 Девелопмент” построил современный комплекс с экплуатируемой крышей, бассейном, сауной, скейт-парком и воркаут-площадкой. Строительство школы стартовало осенью 2018 года, ввели объект в эксплуатацию этим летом. Это первая школа в Новой Боровой и проект получился действительно интересным. Судя по отзывам родителей учащихся, есть вопросы по эксплуатации нового здания, но будем надеятся, этап “адаптации” объект пройдет, и вскоре ситуация нормализуется. Посмотреть, как выглядит школа будущего можно
Сдан жилой комплекс “Пирс”
От социальных объектов переходим к жилому сегменту. В 2020 году были сданы сразу несколько крупных проектов. Среди прочих – жилой комплекс “Пирс” компании “А-100 Девелопмент”. Комплекс построен в Ратомке, недалеко от набережной Минского моря. На сегодня это один из самых ярких проектов жилой недвижимости в Беларуси – необычные форматы жилья, эффектные урбан-виллы, коттеджи и таунхаусы.Во дворах комплекса разбиты комфортные зоны отдыха, спортивные и детские площадки, зоны барбекю. В октябре у искусственного канала появились
В Минске введен в эксплуатацию ЖК «Олимпик Парк»
Еще один интересный проект, который достроили в 2020 году – ЖК«Олимпик Парк». На сегодня все дома уже сданы, жители занимаются приемками и ремонтами. Комплекс построен в уникальном месте - прямо на границе с республиканским заказником. Из фишек – панорамные лифты, пентхаусы с огромными террасами, панорамные окна в квартирах. На данный момент в продаже осталось
Жители«столбика» ЖК «Аркадия» побывали в своих квартирах
К сожалению, не всем дольщикам везет так, как жителям жилых комплексов «Пирс» и «Олимпик Парк». 27-этажный «столбик» в ЖК «Аркадия» должны были сдать в эксплуатацию 4 года назад. Но история пошла по другому сценарию. В 2017 году «Тамбаз» остановил строительство двух домов («столбик» и «стена»), а более 600 семей стали заложниками градостроительного скандала. Следом пошли суды и громкие уголовные дела. Лишь в 2019 году, когда площадку передали УКСу Советского района, строительство возобновилось. Летом 2020 года
Введен в эксплуатацию бизнес-центр BKCapitalPalace
На рынке коммерческой недвижимости тоже не без новинок. В этом году в эксплуатацию ввели сразу несколько крупных проектов. Один из самых заметных и нашумевших – бизнес-центр BK Capital Palace на Октябрьской площади. В данный момент на объекте работает приемная комиссия, снаружи здание готово.
Достроен БЦ «Аякс» в Минске
В 2020 году в Минске появился еще один бизнес-центр с мультимедийным фасадом. Вслед за БЦ Futuris «ТАПАС»
Фермерский рынок в Валерьяного или «новая Комаровка»
В 2020 году открылось сразу несколько интересных торговых объектов, расскажем про самый оригинальный из них –
В Минске появился огромный мультимедийный фонтанза $2 млн
Звершаем подборку позитивными новостями – в 2020 году в Минске
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Для многих отраслей 2020 год оказался непростым, в том числе и для рынка недвижимости. Однако строительство не остановилось, и многие запланированные объекты...
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