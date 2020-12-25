ТОП-10 новинок на рынке недвижимости. Выбираем лучший объект, построенный в 2020 году

Минске открыли 4 новые станции метро

В этом году метро не только закрывали, но и открывали. Запуск первого участка третьей ветки минского метро - событие важное и долгожданное. Ввести станции в эксплуатацию планировали еще в 2017 году, но, как это часто бывает, сроки несколько раз переносились. Но не в этот раз. В октябре 2020 года в Минске открылись сразу 4 новые станции: «Юбилейная площадь» (рядом с «Фрунзенской»), «Площадь Франтишка Богушевича» (возле Музыкального театра), «Вокзальная» (с выходом на диспетчерскую станцию «Дружная») и «Ковальская Слобода» (в районе улицы Жуковского). Если вы еще не посетили новые станции, посмотреть на них можно в нашем репортаже .