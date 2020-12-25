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В Dana Mall – волшебные грибы, а в «Palazzo» – щелкунчик. В каком ТЦ Минска самая красивая елка?

25.12.2020 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В отличие от многих стран Европы белорусам в каком-то смысле повезло: мы пока еще можем беспрепятственно гулять по магазинам и совершать покупкиВ поисках новогодних подарков мы заглянули в столичные торговые центры и посмотрели, как украшены главные шопинг-молы Минска. К слову, заодно оценили и противоэпидемические меры.

В Dana Mall – волшебные грибы, а в «Palazzo» – щелкунчик. В каком ТЦ Минска самая красивая елка?

DanaMall

Этот торговый центр на проспекте Независимости умеет удивлять. Если в прошлом году здесь зажигали веселые пингвины (помните то поющее трио?) и другие обитатели Антарктики, то в этот раз в DanaMall вырос настоящий волшебный лес. Сказочные растения, веселое семейство медведей, поющие олени – все это стоит увидеть своими глазами. Кроме того, в выходные дни здесь проходят представления и концерты. Единственный нюанс – большое количество народа. Не забывайте надевать маски и использовать антисептик.

В Dana Mall – волшебные грибы, а в «Palazzo» – щелкунчик. В каком ТЦ Минска самая красивая елка?
В Dana Mall – волшебные грибы, а в «Palazzo» – щелкунчик. В каком ТЦ Минска самая красивая елка?
В Dana Mall – волшебные грибы, а в «Palazzo» – щелкунчик. В каком ТЦ Минска самая красивая елка?
В Dana Mall – волшебные грибы, а в «Palazzo» – щелкунчик. В каком ТЦ Минска самая красивая елка?
В Dana Mall – волшебные грибы, а в «Palazzo» – щелкунчик. В каком ТЦ Минска самая красивая елка?
В Dana Mall – волшебные грибы, а в «Palazzo» – щелкунчик. В каком ТЦ Минска самая красивая елка?
В Dana Mall – волшебные грибы, а в «Palazzo» – щелкунчик. В каком ТЦ Минска самая красивая елка?
В Dana Mall – волшебные грибы, а в «Palazzo» – щелкунчик. В каком ТЦ Минска самая красивая елка?
В Dana Mall – волшебные грибы, а в «Palazzo» – щелкунчик. В каком ТЦ Минска самая красивая елка?
В Dana Mall – волшебные грибы, а в «Palazzo» – щелкунчик. В каком ТЦ Минска самая красивая елка?
В Dana Mall – волшебные грибы, а в «Palazzo» – щелкунчик. В каком ТЦ Минска самая красивая елка?

GalleriaMinsk

Место притяжения всех шопоголиков Минска – шестиэтажная Galleria на проспекте Победителей – в этом году радует посетителей оригинальными фотозонами и «Елкой добрых дел». Все, кто поучаствует в благотворительной акции и принесет подарки для детей из Волковысской вспомогательной школы – интерната, получат на память новогоднюю игрушку от сообщества белорусских дизайнеров.

В Dana Mall – волшебные грибы, а в «Palazzo» – щелкунчик. В каком ТЦ Минска самая красивая елка?
В Dana Mall – волшебные грибы, а в «Palazzo» – щелкунчик. В каком ТЦ Минска самая красивая елка?
В Dana Mall – волшебные грибы, а в «Palazzo» – щелкунчик. В каком ТЦ Минска самая красивая елка?
В Dana Mall – волшебные грибы, а в «Palazzo» – щелкунчик. В каком ТЦ Минска самая красивая елка?
В Dana Mall – волшебные грибы, а в «Palazzo» – щелкунчик. В каком ТЦ Минска самая красивая елка?
В Dana Mall – волшебные грибы, а в «Palazzo» – щелкунчик. В каком ТЦ Минска самая красивая елка?
В Dana Mall – волшебные грибы, а в «Palazzo» – щелкунчик. В каком ТЦ Минска самая красивая елка?
В Dana Mall – волшебные грибы, а в «Palazzo» – щелкунчик. В каком ТЦ Минска самая красивая елка?
В Dana Mall – волшебные грибы, а в «Palazzo» – щелкунчик. В каком ТЦ Минска самая красивая елка?
В Dana Mall – волшебные грибы, а в «Palazzo» – щелкунчик. В каком ТЦ Минска самая красивая елка?

«Столица»

Этот торговый центр на площади Независимости, который в последние годы оказался несколько в тени своих более молодых собратьев, и не думает сдаваться. Уникальная архитектура подземного комплекса позволила установить здесь, пожалуй, одну из самых красивых елок Минска. Не верите – загляните на длинных выходных в «Столицу».

В Dana Mall – волшебные грибы, а в «Palazzo» – щелкунчик. В каком ТЦ Минска самая красивая елка?
В Dana Mall – волшебные грибы, а в «Palazzo» – щелкунчик. В каком ТЦ Минска самая красивая елка?
В Dana Mall – волшебные грибы, а в «Palazzo» – щелкунчик. В каком ТЦ Минска самая красивая елка?
В Dana Mall – волшебные грибы, а в «Palazzo» – щелкунчик. В каком ТЦ Минска самая красивая елка?
В Dana Mall – волшебные грибы, а в «Palazzo» – щелкунчик. В каком ТЦ Минска самая красивая елка?
В Dana Mall – волшебные грибы, а в «Palazzo» – щелкунчик. В каком ТЦ Минска самая красивая елка?
В Dana Mall – волшебные грибы, а в «Palazzo» – щелкунчик. В каком ТЦ Минска самая красивая елка?
В Dana Mall – волшебные грибы, а в «Palazzo» – щелкунчик. В каком ТЦ Минска самая красивая елка?

ГУМ

Старый добрый ГУМ на проспекте Независимости встречает покупателей авторскими витринами, а также олдскульной елкой на первом этаже. Если вы соскучились по традиционному (небутиковому) шопингу, то добро пожаловать в «государственный универсальный магазин».

В Dana Mall – волшебные грибы, а в «Palazzo» – щелкунчик. В каком ТЦ Минска самая красивая елка?
В Dana Mall – волшебные грибы, а в «Palazzo» – щелкунчик. В каком ТЦ Минска самая красивая елка?
В Dana Mall – волшебные грибы, а в «Palazzo» – щелкунчик. В каком ТЦ Минска самая красивая елка?
В Dana Mall – волшебные грибы, а в «Palazzo» – щелкунчик. В каком ТЦ Минска самая красивая елка?
В Dana Mall – волшебные грибы, а в «Palazzo» – щелкунчик. В каком ТЦ Минска самая красивая елка?
В Dana Mall – волшебные грибы, а в «Palazzo» – щелкунчик. В каком ТЦ Минска самая красивая елка?
В Dana Mall – волшебные грибы, а в «Palazzo» – щелкунчик. В каком ТЦ Минска самая красивая елка?
В Dana Mall – волшебные грибы, а в «Palazzo» – щелкунчик. В каком ТЦ Минска самая красивая елка?
В Dana Mall – волшебные грибы, а в «Palazzo» – щелкунчик. В каком ТЦ Минска самая красивая елка?

«Замок»

Все 4 этажа торгового комплекса «Замок» на проспекте Победителей готовы к бойкой предновогодней торговле.

В Dana Mall – волшебные грибы, а в «Palazzo» – щелкунчик. В каком ТЦ Минска самая красивая елка?
В Dana Mall – волшебные грибы, а в «Palazzo» – щелкунчик. В каком ТЦ Минска самая красивая елка?
В Dana Mall – волшебные грибы, а в «Palazzo» – щелкунчик. В каком ТЦ Минска самая красивая елка?
В Dana Mall – волшебные грибы, а в «Palazzo» – щелкунчик. В каком ТЦ Минска самая красивая елка?
В Dana Mall – волшебные грибы, а в «Palazzo» – щелкунчик. В каком ТЦ Минска самая красивая елка?
В Dana Mall – волшебные грибы, а в «Palazzo» – щелкунчик. В каком ТЦ Минска самая красивая елка?
В Dana Mall – волшебные грибы, а в «Palazzo» – щелкунчик. В каком ТЦ Минска самая красивая елка?
В Dana Mall – волшебные грибы, а в «Palazzo» – щелкунчик. В каком ТЦ Минска самая красивая елка?
В Dana Mall – волшебные грибы, а в «Palazzo» – щелкунчик. В каком ТЦ Минска самая красивая елка?

Palazzo

Этот торговый центр на улице Тимирязева, появившийся на карте Минска в прошлом году, – отличный вариант для тех, кто хочет приобрести подарки для близких, но боится толп и очередей. Впросторных стенах Palazzoпокупателей ждет фотозона со Щелкунчиком, елка, а также модный маркет, который будет проходить в эти выходные.

В Dana Mall – волшебные грибы, а в «Palazzo» – щелкунчик. В каком ТЦ Минска самая красивая елка?
В Dana Mall – волшебные грибы, а в «Palazzo» – щелкунчик. В каком ТЦ Минска самая красивая елка?
В Dana Mall – волшебные грибы, а в «Palazzo» – щелкунчик. В каком ТЦ Минска самая красивая елка?
В Dana Mall – волшебные грибы, а в «Palazzo» – щелкунчик. В каком ТЦ Минска самая красивая елка?
В Dana Mall – волшебные грибы, а в «Palazzo» – щелкунчик. В каком ТЦ Минска самая красивая елка?
В Dana Mall – волшебные грибы, а в «Palazzo» – щелкунчик. В каком ТЦ Минска самая красивая елка?
В Dana Mall – волшебные грибы, а в «Palazzo» – щелкунчик. В каком ТЦ Минска самая красивая елка?
В Dana Mall – волшебные грибы, а в «Palazzo» – щелкунчик. В каком ТЦ Минска самая красивая елка?

 
Теги: Минск
 
 
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В отличие от многих стран Европы белорусам в каком-то смысле повезло: мы пока еще можем беспрепятственно гулять по магазинам и совершать покупки. В поисках...
 
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