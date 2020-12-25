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В Dana Mall – волшебные грибы, а в «Palazzo» – щелкунчик. В каком ТЦ Минска самая красивая елка?
25.12.2020 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В отличие от многих стран Европы белорусам в каком-то смысле повезло: мы пока еще можем беспрепятственно гулять по магазинам и совершать покупки. В поисках новогодних подарков мы заглянули в столичные
DanaMall
Этот торговый центр на проспекте Независимости умеет удивлять. Если в прошлом году здесь зажигали веселые пингвины (
GalleriaMinsk
Место притяжения всех шопоголиков Минска – шестиэтажная Galleria на проспекте Победителей – в этом году радует посетителей оригинальными фотозонами и «Елкой добрых дел». Все, кто поучаствует в благотворительной акции и принесет подарки для детей из Волковысской вспомогательной школы – интерната, получат на память новогоднюю игрушку от сообщества белорусских дизайнеров.
«Столица»
Этот торговый центр на площади Независимости, который в последние годы оказался несколько в тени своих более молодых собратьев, и не думает сдаваться. Уникальная архитектура подземного комплекса позволила установить здесь, пожалуй, одну из самых красивых елок Минска. Не верите – загляните на длинных выходных в «Столицу».
Palazzo
Этот торговый центр на улице Тимирязева, появившийся на карте Минска в прошлом году, – отличный вариант для тех, кто хочет приобрести подарки для близких, но боится толп и очередей. Впросторных стенах Palazzoпокупателей ждет фотозона со Щелкунчиком, елка, а также модный маркет, который будет проходить в эти выходные.
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В отличие от многих стран Европы белорусам в каком-то смысле повезло: мы пока еще можем беспрепятственно гулять по магазинам и совершать покупки. В поисках...
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