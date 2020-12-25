В Dana Mall – волшебные грибы, а в «Palazzo» – щелкунчик. В каком ТЦ Минска самая красивая елка?

Dana Mall

Этот торговый центр на проспекте Независимости умеет удивлять. Если в прошлом году здесь зажигали веселые пингвины ( помните то поющее трио?) и другие обитатели Антарктики, то в этот раз в DanaMall вырос настоящий волшебный лес. Сказочные растения, веселое семейство медведей, поющие олени – все это стоит увидеть своими глазами. Кроме того, в выходные дни здесь проходят представления и концерты. Единственный нюанс – большое количество народа. Не забывайте надевать маски и использовать антисептик.