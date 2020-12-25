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Беларусь и Россия согласовали цену на газ на 2021 год. Она почти не изменится в сравнении с прошлой

25.12.2020 12:37 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Беларусь и Россия согласовали цену на газ на 2021 год. Протокол о порядке ее формирования подписали министр энергетики нашей страны Виктор Каранкевич и глава Газпрома Алексей Миллер. Как сообщили в Минэнерго, стоимость, согласованная Минском и Москвой практически останется на уровне уходящего года, но значительно ниже, чем предусмотрено формулой, зафиксированной в межправсоглашении о порядке формирования цены на газ, который был подписан в 2011 году", - отметили в пресс-службе Минэнерго.

 
 
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Беларусь и Россия согласовали цену на газ на 2021 год. Протокол о порядке ее формирования подписали министр энергетики нашей страны Виктор Каранкевич и глава...
 
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