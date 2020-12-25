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Где купить HONOR 30 со скидкой в 300 рублей
25.12.2020 14:01 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
В МТС снизились цены на культовый смартфон HONOR 30 с объемом памяти 128 ГБ. Теперь при его покупке получится сэкономить до 300 рублей или примерно 25% от его предыдущей стоимости.
HONOR 30 – это актуальный флагман бренда, который располагает фотовозможностями высочайшего уровня и может похвастаться топовой производительностью.
В первую очередь, HONOR 30 примечателен своей основной сверхчувствительной камерой на 40 Мп с четырьмя объективами. Она работает в связке с продвинутыми алгоритмами искусственного интеллекта, с помощью которых сделать классный снимок с первого раза – проще простого. А ее перископический объектив способен обеспечивать 5-кратное оптическое и 50-кратное цифровое приближение.
Внутри смартфона установлен мощный процессор Kirin 985, который очень быстро справляется с любыми задачами и позволяет устройству работать в сетях 5G. При этом, он умеет бережно расходовать заряд батареи емкостью 4000 мАч. Аккумулятор поддерживает быструю зарядку мощностью 40 Вт – благодаря ей вы сможете восполнить до 75% заряда всего за 30 минут.
Стоимость
Узнать подробности, уточнить наличие понравившейся модели и совершить покупку вы можете как в наших салонах связи, так и в
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В МТС снизились цены на культовый смартфон HONOR 30 с объемом памяти 128 ГБ. Теперь при его покупке получится сэкономить до 300 рублей или примерно 25% от его предыдущей...
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