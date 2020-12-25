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Где купить HONOR 30 со скидкой в 300 рублей

25.12.2020 14:01 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В МТС снизились цены на культовый смартфон HONOR 30 с объемом памяти 128 ГБ. Теперь при его покупке получится сэкономить до 300 рублей или примерно 25% от его предыдущей стоимости.

HONOR 30 – это актуальный флагман бренда, который располагает фотовозможностями высочайшего уровня и может похвастаться топовой производительностью.

В первую очередь, HONOR 30 примечателен своей основной сверхчувствительной камерой на 40 Мп с четырьмя объективами. Она работает в связке с продвинутыми алгоритмами искусственного интеллекта, с помощью которых сделать классный снимок с первого раза – проще простого. А ее перископический объектив способен обеспечивать 5-кратное оптическое и 50-кратное цифровое приближение.

Внутри смартфона установлен мощный процессор Kirin 985, который очень быстро справляется с любыми задачами и позволяет устройству работать в сетях 5G. При этом, он умеет бережно расходовать заряд батареи емкостью 4000 мАч. Аккумулятор поддерживает быструю зарядку мощностью 40 Вт – благодаря ей вы сможете восполнить до 75% заряда всего за 30 минут.

Стоимость HONOR 30 с 8/128 ГБ памяти снижена до 999 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж уменьшен до 90,81 рубля, а на два года – до 49 рублей.

Узнать подробности, уточнить наличие понравившейся модели и совершить покупку вы можете как в наших салонах связи, так и в интернет-магазине, как online, так и по телефонам:

+375(29)545-00-00
или по короткому номеру 210.

 
 
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В МТС снизились цены на культовый смартфон HONOR 30 с объемом памяти 128 ГБ. Теперь при его покупке получится сэкономить до 300 рублей или примерно 25% от его предыдущей...
 
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