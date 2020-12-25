«Оживить рынок помог бы обвал цен». Петр Емельянов о том, что ждет рынок недвижимости в 2021 году

Активный август и провальный сентябрь

Последнее интервью с Петром на Realt.byвыходило в начале лета, когда белорусы пережили первую волну пандемии, а страну захватила предвыборная гонка. Уже тогда ситуация на рынке недвижимости была сложной. Если зимой белорусы еще не воспринимали пандемической угрозы, то к весне осознание опасности пришло, в том числе экономической. Часть продавцов и покупателей ушли с рынка в целях собственной безопасности, в итоге апрель поставил антирекорд по количеству сделок на рынке недвижимости.

– Весна дала рекордно низкие показатели по количеству сделок, и здесь уже запереживали все: продавцы, профессиональное сообщество, банки. Ну а дальше пошло-поехало: к пандемической истории добавляется весьма драматичная предвыборная кампания, экономическая просадка, приостановка кредитования, определенные настроения в обществе.

Вместе с тем, август получился достаточно активный. В желании запрыгнуть в последний вагон кредитного поезда люди торопились и использовали любые возможности, чтобы улучшить свои жилищные условия. Собственно говоря, именно это август и вытянуло – по количеству сделок месяц был на уровне стандартного года. Сильнейшее падение произошло уже в сентябре. Количество сделок в Минске находилось в диапазоне от 700 до 800. Для последних лет это очень низкий показатель.

К слову, я сравнил аналитику с предыдущими кризисными периодами, когда в стране фактически отсутствовало кредитование, и нашел любопытную закономерность. При отсутствии кредитов количество сделок по Минску всегда варьируется в тех же пределах – от 700 до 800. Это говорит о том, что рынок недвижимости Беларуси никогда не останавливается. Чтобы не происходило в стране, сделки идут, квартиры продаются и покупаются. В декабре мы даже заметили некоторый рост по определенным сегментам. Так, к примеру, есть заметный интерес к дачным участкам под Минском.