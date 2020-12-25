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«Оживить рынок помог бы обвал цен». Петр Емельянов о том, что ждет рынок недвижимости в 2021 году

25.12.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Специалист по развитию «Центра недвижимости „7я“» Петр Емельянов делился с намимнением о ситуации на рынке в начале июля, отмечая, что «по-500» в Минске не будет. С тех пор в Беларуси произошел ряд экономических и политических потрясений, которые, кажется, невозможно было предугадать. Изменилось ли мнение эксперта после августа – в большом интервью Realt.by.

«Оживить рынок помог бы обвал цен». Петр Емельянов о том, что ждет рынок недвижимости в 2021 году

 

«Оживить рынок помог бы обвал цен». Петр Емельянов о том, что ждет рынок недвижимости в 2021 году

Активный август и провальный сентябрь

Последнее интервью с Петром на Realt.byвыходило в начале лета, когда белорусы пережили первую волну пандемии, а страну захватила предвыборная гонка. Уже тогда ситуация на рынке недвижимости была сложной. Если зимой белорусы еще не воспринимали пандемической угрозы, то к весне осознание опасности пришло, в том числе экономической. Часть продавцов и покупателей ушли с рынка в целях собственной безопасности, в итоге апрель поставил антирекорд по количеству сделок на рынке недвижимости.

– Весна дала рекордно низкие показатели по количеству сделок, и здесь уже запереживали все: продавцы, профессиональное сообщество, банки. Ну а дальше пошло-поехало: к пандемической истории добавляется весьма драматичная предвыборная кампания, экономическая просадка, приостановка кредитования, определенные настроения в обществе.

Вместе с тем, август получился достаточно активный. В желании запрыгнуть в последний вагон кредитного поезда люди торопились и использовали любые возможности, чтобы улучшить свои жилищные условия. Собственно говоря, именно это август и вытянуло – по количеству сделок месяц был на уровне стандартного года. Сильнейшее падение произошло уже в сентябре. Количество сделок в Минске находилось в диапазоне от 700 до 800. Для последних лет это очень низкий показатель.

К слову, я сравнил аналитику с предыдущими кризисными периодами, когда в стране фактически отсутствовало кредитование, и нашел любопытную закономерность. При отсутствии кредитов количество сделок по Минску всегда варьируется в тех же пределах от 700 до 800. Это говорит о том, что рынок недвижимости Беларуси никогда не останавливается. Чтобы не происходило в стране, сделки идут, квартиры продаются и покупаются. В декабре мы даже заметили некоторый рост по определенным сегментам. Так, к примеру, есть заметный интерес к дачным участкам под Минском.

Напомним, что по статистике Google земельные участки под Минском вошли в ТОП-10 наиболее популярных поисковых запросов в Беларуси за 2020 год. Вместе с участками в рейтинг покупок вошли антисептики, маски и респираторы.

«Оживить рынок помог бы обвал цен». Петр Емельянов о том, что ждет рынок недвижимости в 2021 году

«В ближайшей перспективе будет сложно. Очень»

По мнению Петра, то, что сегодня происходит в Беларуси – уникальная ситуация. Ничего подобного страна еще не переживала, поэтому давать прогнозы крайне сложно. Одно можно сказать с уверенностью – легко не будет ни при одном раскладе.

– Мы находимся в беспрецедентных условиях, и это затрагивает абсолютно все сферы: Беларусь впервые переживает серьезную пандемию никогда ещё поствыборные волнения в стране не достигали такого накала, как сейчас; экономика видела разное, но еще ни разу не была в таком уязвимом положении. Даже санкции, которые периодически вводили против нас, несравнимы с той интенсивностью, что мы видим сегодня.

Этот набор факторов действительно беспрецедентен. Порой сложно правильно оценивать происходящие события, не говоря уже о прогнозах. Поэтому загадывать на 2021 год – задача со звездочкой. Вся ситуация мне представляется, как большая формула с огромным количеством переменных. Изменение любой из которых влияет на конечный результат. Случиться может все, что угодно. С уверенностью скажу одно – первый квартал 2021 года однозначно будет трудным. Для всех.

«Оживить рынок помог бы обвал цен». Петр Емельянов о том, что ждет рынок недвижимости в 2021 году

– Как и в 2020 году, пострадают практически все сферы деятельности. Если говорить о рынке недвижимости, то он не исключение. Рынок недвижимости состоит из нескольких больших групп: продавцы и покупатели, арендаторы и арендодатели, а также сервис (риэлтерские компании, нотариусы, БТИ, информационные площадки). 2020 год прошелся по каждому из этих категорий. Если смотреть укрупненно, то пострадали все. Можно, конечно, найти того, кто точечно выиграл, но и здесь не все так однозначно. Допустим, «чистые» покупатели смогли позволить себе жилье лучших характеристик. Хорошо, но давайте разберемся – откуда деньги? Если человек реализовал какой-то свой актив или наследство, получив деньги на руки, то он тоже потерял во время продажи. Если, скажем, предприниматель заработал деньги, то с большой долей вероятности можно сказать, что бизнес его также пострадал во время кризиса. Так и получается, что со стороны чистые покупатели «в шоколаде», но, если капнуть глубже – пострадали и они.

Если говорить про рынок риэлтерских услуг, то и здесь прогноз пессимистичный. Основное, на что опирается рынок риэлтерских услуг, – это объем количества сделок. Именно от этого показателя зависят доходы компаний. Чем меньше сделок, тем меньше выручка. 2020 год несколько раз побил антирекорд в этом направлении, 2021 год не станет лучше.

– Сокращение количества сделок скрывает за собой также неочевидный, но важный фактор – набор нового персонала. Объектов сейчас много и новичкам теоретически заключить договоры проще, а вот довести до сделки – сложнее. Отсюда риск того, что в агентствах увеличатся затраты на формирование кадрового резерва. Возможно, поредеют ряды опытных агентов, которые привыкли делать небольшое количество сделок, так как работать станет еще сложнее.


«Оживить рынок помог бы обвал цен». Петр Емельянов о том, что ждет рынок недвижимости в 2021 году

Чего ждать продавцам

Еще в ноябре количество предложения на рынке выросло, а каждая новая квартира – это новый конкурент. Чем больше предложение, тем сложнее продавать: надо активней сбивать цену, сильнее стараться, тратиться на хорошую рекламу. Сил уходит больше – результата меньше. Со слов Петра, первую волну отложенного спроса мы пережили в августе, во второй находимся прямо сейчас, а следующую придется ждать долго.

– В августе мы пережили всплеск активности, после которого произошло резкое падение спроса. То же самое стоит ожидать и в январе, сразу после праздников. Стараясь впрыгнуть в последний вагон кредитного поезда, покупатели вычерпали долю рынка летом, сейчас многие закрывают гештальты, пытаясь решить квартирные вопросы до Нового года. Как бы это не звучало, но желание встретить Новый год в новой квартире – достаточно сильный мотиватор. Именно поэтому я всегда советую продавцам быть максимально активными в декабре – лучше сейчас нарочно уступить немного по стоимости, чем вынужденно снижать больше в январе, когда сильно упадет спрос. Поэтому в последние предпраздничные дни собственникам нужно как-то выходить на задатки – снижать, насколько позволяет ситуация, цену, работать над рекламой, идти на диалог с покупателями, предлагать вариант рассрочки. Эти схемы есть, они отработаны и безопасны.

«Вкладываться в ремонт – риск»

Одно из направлений деятельности Петра – заработок на перепродаже"хрущевок". Мы не смогли не задать вопрос о том, работает ли эта схема в 2020 году:

– Если говорить про инвестиции в недвижимость: во что-то вложиться, улучшить и перепродать, то сегодня это очень большой риск. Даже плавное снижение цен в совокупности с падающим спросом может привести к тому, что сделка затянется надолго. Стоит ли сбрасывать сейчас активы? Да. Если надо продать квартиру, то лучше сделать это сейчас. Ремонт – по возможностям. Заработать на нем сегодня будет проблематично.

«Оживить рынок помог бы обвал цен». Петр Емельянов о том, что ждет рынок недвижимости в 2021 году

Что делать покупателям

Может показаться, что падение цен очень на руку покупателям. Однако не в 2020 году. Этой категории участников рынка Петр советует наблюдать за ситуацией, но без фанатизма, так как есть риск никогда не решить свой жилищный вопрос.

– Кажется, что жилье дешевеет, а значит, становится доступней. Нет. Откуда деньги взять? В огромном количестве секторов зарплаты снижаются, кредитов нет, доходы сокращаются. Из вариантов остались только партнерские программы застройщиков и банков, но и здесь есть вопросы. Загадывать наперед в данной ситуации сложно, а когда берешь кредит, хочется определенности. Но где взять гарантии? Входить в «долевку» на ранней стадии строительства – страшно, брать кредит, привязанный к курсу, – тоже. Есть определенное понимание, за счет чего сдерживается текущий курс, и опасения, что ситуация может изменится сразу после Нового года.

Вместе с тем, совет покупателям: если в предложении появляется «тот самый» объект – берите, не ждите. Иначе поиск квартиры рискует превратится в стиль жизни. Человек годами ждет снижения цен, какого-то уникального предложения, переживая постоянный стресс. Хуже всего, когда покупатель понимает, что упустил «тот самый» вариант. В дальнейшем он сравнивает все варианты с упущенным и остается разочарованным. И таких ситуаций я знаю очень много.

«Оживить рынок помог бы обвал цен». Петр Емельянов о том, что ждет рынок недвижимости в 2021 году

Как будет развиваться ситуация в аренде

Арендодателям, по мнению эусперта, также нужно готовиться к ухудшению условий – снижению цен на рынке аренды в купе с повышением налогов на сдачу.

– Дефицит бюджета уже констатирован и его надо как-то пополнять. Скорее всего, будет увеличена базовая величина, привязанные к ней пошлины, платежи, налоги и штрафы. Казалось бы – ситуация благоприятна для арендаторов, но и это заблуждение. Здесь мы упираемся ровно в ту же стену, что и с покупателями. Кризис ужимает кошельки всех.

Про релокейт «айтишников»

– Я много общаюсь с ребятами из IT-сектора и знаю, что некоторые из них всерьез рассматривают переезд в Польшу, Чехию, Литву или Украину. Но есть и те, которые не хотят переезжать, особенно сейчас. Если говорить про поствыборную историю, то среди протестующих как раз очень много айтишников. Хотя, казалось бы, им и живется неплохо, и условия специальные созданы, и точно есть что терять. Секрет в том, что они не хотят ехать туда, где хорошо, они хотят сделать так, чтобы здесь было хорошо. Я очень уважаю эту позицию и надеюсь, что таких людей будет много. Если же рынок лишится одной из самых платежеспособных категорий покупателей, будет беда.

«Оживить рынок помог бы обвал цен». Петр Емельянов о том, что ждет рынок недвижимости в 2021 году

«Оживить рынок помог бы обвал цен, но это из разряда фантастики»

Если говорить о ситуации в целом, то Петр видит лишь одно непопулярное решение. По мнению эксперта, именно обвал цен на недвижимость был бы выгодным практически всем участникам рынка. Однако на сегодня предпосылок к такому сценарию нет:

– Если бы у меня была возможность как-то влиять на рынок, то я бы предложил радикальное снижение цен. Мы очень неохотно снижаемся и чуть более активно растем, а если бы обвал случился, то рынок бы ожил. Проиграли бы от этого лишь незначительные категории «чистых» продавцов, которые продают и ничего не покупают взамен (переезжают в другую страну, вкладывают деньги в бизнес или закрывают какие-то свои вопросы). Эта категория пострадала бы сильнее всего, но в остальном – рынок бы ожил, стабилизировалось бы предложение, увеличился бы спрос даже без кредитов. Людям проще было бы решать вопросы по улучшению жилищных условий – менять «двушку» на «трешку» или «трешку» на две «однушки», так как величина доплаты существенно бы сократилась.

К тому же, если бы «вторичка» обвалилась, у «первички» не осталось бы выбора. Покупатели новостроек просто перешли бы на «вторичку» с мыслью, что в дальнейшем переедут в новый более комфортный дом. Похожий сценарий произошел в Украине после Майдана: «вторичка» просела, и застройщики начали играть в демпинг активной рекламой: «У нас дешевле!», «А у нас еще дешевле!» и тд. То же самое могло бы произойти и в Минске. Однако этот сценарий – из разряда фантастики. Сейчас нет предпосылок ни к росту, ни к резкому обвалу цен.

«Нестабильность в экономике приводит к стабильности цен на недвижимость»

– Многие у меня спрашивают, а что будет, если курс вырастет в 2 раза? Тут занятный момент – нестабильность в экономике приводит к стабильности цен на недвижимость в привязке к доллару. Чем меньше доверия к национальной валюте, тем меньше от нее зависит стоимость объектов недвижимости. Как бы дедолларизация не шла, любой покупатель и продавец в Беларуси мыслит в долларах. Так, если рубль обвалится, то ситуация изменится, но не радикально. Все будет идти по простым рыночным законам. Да - покупательские доходы, а значит, и возможности снизятся, вместе с тем накопления на квартиру останутся в долларах. Некоторые покупатели будут вынуждены уйти с рынка, другие жестче торговаться, продавцам нужно будет на это реагировать, но ничего радикального не произойдет.

«Оживить рынок помог бы обвал цен». Петр Емельянов о том, что ждет рынок недвижимости в 2021 году

 
Теги: Минск
 
 
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Специалист по развитию «Центра недвижимости „7я“» Петр Емельянов делился с нами мнением о ситуации на рынке в начале июля, отмечая, что «по-500» в Минске не будет. С...
 
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