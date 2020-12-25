Умер замминистра иностранных дел и посол в США Олег Кравченко

Источник материала: Tut.by

Умер замминистра иностранных дел, назначенный в июле послом Беларуси в США Олег Кравченко. Об этом TUT.BY сообщил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Олегу Кравченко было 49 лет. О причинах смерти не сообщается.

— Олег Иванович внес значительный вклад в развитие белорусско-американских и белорусско-европейских отношений. Он был признанным интеллектуалом, человеком глубокой мудрости. Его отличали тонкое чувство юмора, внимание и поддержка по отношению к сотрудникам и подчиненным. Он был не только профессионалом высочайшего класса, но и добрым, отзывчивым человеком, семьянином, отцом троих детей. Грамотный и ответственный руководитель, искренний, отзывчивый и принципиальный человек, Олег Иванович пользовался симпатией, авторитетом и заслуженным уважением не только в Беларуси, но и у зарубежных партнеров.

Память об Олеге Ивановиче Кравченко останется в сердцах его коллег и друзей, — говорится в некрологе МИД.

Олег Кравченко родился в 1971 году в Минске. Окончил юридический факультет БГУ, аспирантуру Института философии и права Национальной академии наук Беларуси. Кандидат юридических наук.

Дипломатическую службу начал в 1994 году в качестве атташе, а затем занимал различные посты в отделе Договорно-правового управления Министерства иностранных дел. В 1999-м был назначен советником Посольства Республики Беларусь в Швеции, с 2003-го работал в отделе управления гуманитарного сотрудничества и прав человека МИД. Затем продолжил карьеру в посольстве Беларуси в США.

20 июля 2020 года Кравченко назначили послом Беларуси в США, но он так и не был откомандирован в США, до последнего исполнял обязанности замглавы МИД.

Напомним, белорусского посла в Америке не было 12 лет. До «похолодания» в двусторонних отношениях Кравченко уже работал в посольстве Беларуси в США. В 2007 году он был советником посольства Беларуси в США, с 2008-го по 2014-й — временным поверенным в делах Беларуси в США.

В 2014 году Кравченко вернулся в Минск и возглавлял отдел США и Канады управления Америки, а затем — управление Америки МИД. На пост замминистра был назначен в 2017 году.

В последние несколько лет Олег Кравченко не раз посещал Вашингтон с официальным визитом и представлял Беларусь на различных переговорах и встречах с американскими коллегами.

Редакция TUT.BY выражает соболезнования родным и коллегам Олега Ивановича.