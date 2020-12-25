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МИД Украины ответил на заявления Лукашенко о перевозке «оружия тоннами» через границу
26.12.2020 06:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В МИД Украины назвали инсинуациями высказывания Александра Лукашенко о том, что через украинскую границу в Беларусь «везли оружие тоннами».
— Украина категорически отвергает очередные инсинуации Александра Лукашенко. Риторика о внешнем вмешательстве, в частности мантра об «оружии из Украины», четко вписывается в политику Лукашенко по запугиванию белорусского народа. Украина не является врагом Беларуси, — заявил
Дипломат напомнил, что МИД Украины осуждает терроризм в любых его проявлениях.
Напомним, ранее Александр Лукашенко уже обвинял украинскую сторону во вмешательстве в дела Беларуси. В частности он говорил, что глава МИД Украины
Сегодня при посещении Городской детской инфекционной клинической больницы Минска Александр Лукашенко
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Дипломат напомнил, что МИД Украины осуждает терроризм в любых его проявлениях.
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