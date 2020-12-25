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МИД Украины ответил на заявления Лукашенко о перевозке «оружия тоннами» через границу

26.12.2020 06:09 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В МИД Украины назвали инсинуациями высказывания Александра Лукашенко о том, что через украинскую границу в Беларусь «везли оружие тоннами».


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Украина категорически отвергает очередные инсинуации Александра Лукашенко. Риторика о внешнем вмешательстве, в частности мантра об «оружии из Украины», четко вписывается в политику Лукашенко по запугиванию белорусского народа. Украина не является врагом Беларуси, — заявил в комментарии УНИАН спикер МИД Олег Николенко.

Дипломат напомнил, что МИД Украины осуждает терроризм в любых его проявлениях.

Напомним, ранее Александр Лукашенко уже обвинял украинскую сторону во вмешательстве в дела Беларуси. В частности он говорил, что глава МИД Украины призывал Евросоюз ввести «серьезнейшие санкции против Беларуси, чтобы парализовать деятельность государства и бизнеса, и производств». Также Лукашенко заявлял, что в Киеве создан центр, в котором работают «мощнейшие спецслужбы мира», чтобы «смять Беларусь».

Сегодня при посещении Городской детской инфекционной клинической больницы Минска Александр Лукашенко рассказал о «тоннах оружия», которое через Украину «везла группа Автуховича».

 
Теги: Минск
 
 
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Дипломат напомнил, что МИД Украины осуждает терроризм в любых его проявлениях.
 
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