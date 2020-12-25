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Задержанным по делу Пресс-клуба вменяют статьи об уклонении от уплаты налогов и соучастии в преступлении
26.12.2020 06:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Стали известны статьи, которые вменяют задержанным по делу Пресс-клуба. Напомним, ранее сообщалось о задержании шести человек.
Как сообщил TUT.BY источник, создательница Пресс-клуба
Остальные — подозреваемые по ч.6 ст. 16 (Соучастие в преступлении) и ч.2 ст. 243.
В настоящее время под стражей остаются создательница Пресс-клуба Юлия Слуцкая, программный директор Алла Шарко, финансовый директор Сергей Ольшевский, руководитель Академии Пресс-клуба Сергей Якупов, оператор Петр Слуцкий, член Координационного совета Ксения Луцкина.
Как ранее
22 декабря в офисе и дома у сотрудников Пресс-клуба и Ксении Луцкиной
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Задержанным по делу Пресс-клуба вменяют статьи об уклонении от уплаты налогов и соучастии в преступлении
В настоящее время под стражей остаются создательница Пресс-клуба Юлия Слуцкая, программный директор Алла Шарко, финансовый директор Сергей Ольшевский,...
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