Россия и Беларусь согласовали условия поставки нефти в 2021 году

Источник материала: Tut.by

Москва и Минск согласовали условия поставки нефти в 2021 году. Об этом сообщает сообщает Reuters со ссылкой на источники.



Фото: Reuters

РФ и Белоруссия договорились об условиях поставки нефти в 21г https://t.co/I4Y0xzvrg7 — Агентство Рейтер (@reuters_russia) December 25, 2020

Источники агентства сообщили, что формула расчета цены на сырье и объем поставок останутся прежними.

— Российские поставщики договорились с «Белнефтехимом». Условия останутся прежние, — рассказал источник, знакомый с ходом переговоров.

Среди нерешенных до конца вопросов — компенсация Беларуси за «грязную» нефть, а также за налоговый маневр.

О том что нынешние условия поставок нефти в Беларусь скорее всего будут сохранены и в следующем году заявил в пятницу и российский посол Дмитрий Мезенцев.

— Полагаю, что условия взаимодействия хозяйствующих субъектов в следующем году сохранятся в тех форматах, в которых они были обозначены в году текущем, — заявил Мезенцев в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, в начале 2020 года Беларусь и Россия не смогли договориться о стоимости поставок российской нефти. Минск не устраивал размер премии к цене сырья. Практически весь первый квартал НПЗ Беларуси работали с половинной загрузкой, используя альтернативные поставки, собственное сырье (в прежние годы свою нефть Беларусь экспортировала) и поставки через компании Михаила Гуцериева. 21 марта пресс-служба российского кабмина сообщила , что премьер-министры Беларуси и России договорились о поставках нефти на белорусские НПЗ «в полном объеме и на согласованных условиях». С апреля поставки были возобновлены .