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Биткоин впервые в истории стоил более $25 тысяч, но не долго
26.12.2020 09:45 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 дек – Sputnik. Стоимость биткоина впервые в истории превысила отметку в 25 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
На пике торгов цена криптовалюты поднималась до 25 013 долларов, обновив исторический максимум. Но вскоре биткоин потерял в цене - его стоимость составила немногим более 24,8 тысячи долларов.
На минувшей неделе цена биткоина установила несколько рекордов. Так, 16 декабря впервые стоимость криптовалюты составила 20 тысяч долларов, а 21 декабря - курс превысил 24 тысячи. Таким образом, цена биткоина с середины месяца выросла более чем на пять тысяч долларов. А за год рост стоимости самой популярной криптовалюты составил более 240%.
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На прошлой неделе цена биткоина обновила несколько исторических максимумов. В целом, с середины декабря его стоимость выросла на пять тысяч долларов.
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