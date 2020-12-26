Биткоин впервые в истории стоил более $25 тысяч, но не долго

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 дек – Sputnik. Стоимость биткоина впервые в истории превысила отметку в 25 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

На пике торгов цена криптовалюты поднималась до 25 013 долларов, обновив исторический максимум. Но вскоре биткоин потерял в цене - его стоимость составила немногим более 24,8 тысячи долларов.

На минувшей неделе цена биткоина установила несколько рекордов. Так, 16 декабря впервые стоимость криптовалюты составила 20 тысяч долларов, а 21 декабря - курс превысил 24 тысячи. Таким образом, цена биткоина с середины месяца выросла более чем на пять тысяч долларов. А за год рост стоимости самой популярной криптовалюты составил более 240%.