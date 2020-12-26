ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Биткоин впервые в истории стоил более $25 тысяч, но не долго

26.12.2020 09:45 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 дек – Sputnik. Стоимость биткоина впервые в истории превысила отметку в 25 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

На пике торгов цена криптовалюты поднималась до 25 013 долларов, обновив исторический максимум. Но вскоре биткоин потерял в цене - его стоимость составила немногим более 24,8 тысячи долларов. 

На минувшей неделе цена биткоина установила несколько рекордов. Так, 16 декабря впервые стоимость криптовалюты составила 20 тысяч долларов, а 21 декабря - курс превысил 24 тысячи. Таким образом, цена биткоина с середины месяца выросла более чем на пять тысяч долларов. А за год рост стоимости самой популярной криптовалюты составил более 240%.

 

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На прошлой неделе цена биткоина обновила несколько исторических максимумов. В целом, с середины декабря его стоимость выросла на пять тысяч долларов.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Стоимость биткоина впервые превысила 25 тысяч долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

25.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика