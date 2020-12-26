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Аналитики российского «Сбера» предрекают белорусской экономике «анемичный рост» в 2021 году

26.12.2020 10:25 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

При отсутствии новых шоков белорусскую экономику ждет анемичный рост около 1%. Об этом говорится в новом обзоре Центра макроэкономических исследований российского «Сбера» (ранее Сбербанк России).


Фото: Reuters

Эксперты обозначили несколько развилок, которые во многом обусловят экономический ландшафт в 2021 году.

Пандемия.

— Несмотря на наличие внутренних проблем, глобальная повестка остается важным фактором, влияющим на состояние внешнего спроса. От скорости восстановления мировой экономики будут зависеть как физические, так и стоимостные объемы экспорта.

Политический кризис.

— Характер и динамика напряженности в политической сфере, в том числе, определит жесткость политики Нацбанка Беларуси, траекторию белорусского рубля и инфляцию.

Отношения с Россией.

— Оставаясь основным торговым партнером, Москва оказывает существенную поддержку Беларуси через различные прямые и косвенные каналы: кредиты, инвестиции, энергетическую субсидию. Очередной виток напряженности способен отправить экономику Беларуси в глубокую рецессию и отложить посткризисное восстановление на неопределенный срок.

Меры господдержки.

— В Беларуси идет опасная с экономической точки зрения дискуссия о возобновлении эмиссионного директивного кредитования госпредприятий. Проведение подобной политики может повторить события 2011−12гг, когда резкий рост денежного предложения привел к гиперинфляции и ослаблению белорусского рубля.

В своем базовом сценарии на 2021 год эксперты «Сбера» закладывают постепенное восстановление глобальной экономики, некоторое ослабление политической напряженности, сохранение поддержки со стороны России и отказ от эмиссионного финансирования госпредприятий. «В этих условиях, которые предполагают отсутствие новых шоков, Беларусь ждет анемичный рост около 1%», говорится в обзоре.

 
 
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Оставаясь основным торговым партнером, Москва оказывает существенную поддержку Беларуси через различные прямые и косвенные каналы: кредиты, инвестиции,...
 
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