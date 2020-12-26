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Что будет с плодоовощными ларьками на минских улицах? Власти Минска ответили

26.12.2020 16:51 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 дек – Sputnik. Плодоовощные ларьки в Минске не будут убирать, но это пока. Следующий год станет для них проверочным, передает "Минск-Новости". 

© Sputnik / Алексей Мальгавко
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Вопрос о закрытии ларьков, где продают фрукты и овощи, поднимается в столице уже не первый раз. Заместитель председателя Мингорисполкома Юрий Трущенко заверил, что сейчас плодоовощные ларьки в Минске никто не убирает, у всех продлены договора аренды. Но у различных служб города есть претензии к такому виду торговли.

"К сожалению, не все соблюдают кассовую дисциплину, не все соблюдают санитарно-эпидемиологические требования. К данным субъектам все эти требования предъявлены. В течение сезона 2021 года (с 1 марта по 1 декабря – прим.) посмотрим, как они смогут справиться с их соблюдением", - сообщил Трущенко.

От чего зависит судьба ларьков?

Если же эксперимент с выполнением всех требований владельцами ларьков пройдет удачно, тогдаларьки с овощами и фруктами останутся на столичных улицах. Если же они не смогут соответствовать требованиям, которые установлены законодательством, то, по словам Трущенко, "мерами административного воздействия будем понуждать их это делать".

© Pixabay
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"Цель очень проста – чтобы жители Минска могли безопасно покупать продукцию в данных торговых точках", - добавил он.

Всего в Минске работают 142 плодоовощных ларька. Но в ходе рейдов регулярно выявляется целый список нарушений: арендаторы занимают дополнительную площадь земельного участка, на зиму не убирают киоски, не следят за его внешним видом, а зарплата продавцов гораздо меньше средней по Минску.

Кроме того, занижаются и реальные объемы выручки. Часто жалуются и сами покупатели: иногда им продавали загнившие и подпорченные фрукты и овощи. Кроме того, не во всех ларьках смогли документально подтвердить качество и безопасность реализуемых продуктов.

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Теги: Минск
 
 
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Пока предпринимателям продлена аренда, но судьба ларьков с овощами и фруктами, которых в Минске насчитывается более 140, определится в следующем сезоне.
 
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