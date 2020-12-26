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Глава Yara: руководство «Беларуськалия» не отождествляют себя с нашим описанием ситуации
26.12.2020 18:43 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент норвежской компании Yara Свейн Торе Холзетер заявил, что компания сейчас оценивает ситуацию на «Беларуськалии» и свои возможности дальнейших действий. Об этом пишут
Yara является одним из крупных покупателей белорусских калийных удобрений. За прошедшее после президентских выборов время топ-менеджеры норвежской компании уже дважды наведывались в Беларусь, чтобы провести переговоры с первыми лицами «Беларуськалия», Белорусской калийной компании и активистами профсоюзных организаций. Помимо этого, компания делала официальные заявления, высказывая обеспокоенность многочисленными сообщениями об увольнении шахтеров, мирно защищавших свои демократические права, и называла происходящие процессы неприемлемыми для Yara.
Свейн Торе Холзетер не может сказать ничего конкретного о том, какой именно временной аспект был обозначен руководству «Беларуськалия» для разрешения существующей ситуации или что руководство солигорского комбината говорит в свою защиту.
— Некоторые моменты диалога не могут разглашаться за пределами переговорной комнаты. Но они не отождествляют себя с нашим описанием ситуации и считают, что вносят большой позитивный вклад в жизнь местного сообщества. В то же время я должен сказать, что они понимают нашу позицию и пытаются что-то с этим сделать, — сказал Хользетер.
Президент Yara уточнил, что сейчас компания оценивает, когда может потребоваться усиление требований, если изменений по-прежнему не будет.
— Сейчас мы находимся на стадии оценки. Недостаточно слов, нужно видеть конкретные действия, — сказал Холзетер.
В настоящее время стачком «Беларуськалия» объединяет более 100 сотрудников объединения, около половины из них уволены с комбината. При этом всего на предприятии трудится 16,5 тысячи человек.
Ранее представитель интересов работников в Yara International Гейр Сундбё рассказал в
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Президент норвежской компании Yara Свейн Торе Холзетер заявил, что компания сейчас оценивает ситуацию на «Беларуськалии» и свои возможности дальнейших действий.
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