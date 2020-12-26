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Глава Yara: руководство «Беларуськалия» не отождествляют себя с нашим описанием ситуации

26.12.2020 18:43 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент норвежской компании Yara Свейн Торе Холзетер заявил, что компания сейчас оценивает ситуацию на «Беларуськалии» и свои возможности дальнейших действий. Об этом пишут местные СМИ.


Фото: yara.com

Yara является одним из крупных покупателей белорусских калийных удобрений. За прошедшее после президентских выборов время топ-менеджеры норвежской компании уже дважды наведывались в Беларусь, чтобы провести переговоры с первыми лицами «Беларуськалия», Белорусской калийной компании и активистами профсоюзных организаций. Помимо этого, компания делала официальные заявления, высказывая обеспокоенность многочисленными сообщениями об увольнении шахтеров, мирно защищавших свои демократические права, и называла происходящие процессы неприемлемыми для Yara.

Свейн Торе Холзетер не может сказать ничего конкретного о том, какой именно временной аспект был обозначен руководству «Беларуськалия» для разрешения существующей ситуации или что руководство солигорского комбината говорит в свою защиту.

— Некоторые моменты диалога не могут разглашаться за пределами переговорной комнаты. Но они не отождествляют себя с нашим описанием ситуации и считают, что вносят большой позитивный вклад в жизнь местного сообщества. В то же время я должен сказать, что они понимают нашу позицию и пытаются что-то с этим сделать, — сказал Хользетер.

Президент Yara уточнил, что сейчас компания оценивает, когда может потребоваться усиление требований, если изменений по-прежнему не будет.

— Сейчас мы находимся на стадии оценки. Недостаточно слов, нужно видеть конкретные действия, — сказал Холзетер.

В настоящее время стачком «Беларуськалия» объединяет более 100 сотрудников объединения, около половины из них уволены с комбината. При этом всего на предприятии трудится 16,5 тысячи человек.

Ранее представитель интересов работников в Yara International Гейр Сундбё рассказал в интервью TUT.BY, почему белорусская история не оставляет норвежскую компанию равнодушной и готова ли Yara разорвать контракт с БКК.

 
 
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Президент норвежской компании Yara Свейн Торе Холзетер заявил, что компания сейчас оценивает ситуацию на «Беларуськалии» и свои возможности дальнейших действий.
 
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