ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В 140-й день протеста в разных городах прошли локальные акции, есть задержанные

26.12.2020 21:19 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Минске и других населенных пунктах 26 декабря, в 140-й день протеста против фальсификации итогов президентских выборов и подавления инакомыслия, проходят локальные акции протеста, есть задержанные.


В соцсетях и телеграм-каналах размещается информация с фото- и видеоматериалами об акциях различного формата в столичных микрорайонах Домбровка, Зеленый Луг, Курасовщина, Уручье, Новая Боровая, а также в Гомеле, Кличеве, Смолевичах. На улице Васнецова в Минске во время неформального пробега Дедов Морозов задержаны две женщины. Они доставлены в УВД Заводского района, а затем в центр изоляции правонарушителей, где будут находиться до суда.

Правозащитники сообщают еще о двух задержаниях в Минске и деревне Лесковка, относящейся к Боровлянскому сельсовету.

В Санкт-Петербурге полиция задержала участников акции протеста, которая ежедневно проходит возле отделения белорусского посольства в России.

Рассмотрено также не менее четырех административных дел задержанных ранее граждан, которым вменяется в вину участие в несанкционированном массовом мероприятии. Две женщины и мужчина оштрафованы на 20, 25 и 30 базовых величин (540, 675 и 810 рублей), одна женщина арестована на 15 суток.

В связи с децентрализацией акции протеста проходят во все дни недели, наиболее массовые — в выходные.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На улице Васнецова в Минске во время неформального пробега Дедов Морозов задержаны две женщины.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Глава Yara: руководство «Беларуськалия» не отождествляют себя с нашим описанием ситуации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

25.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика