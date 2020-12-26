В 140-й день протеста в разных городах прошли локальные акции, есть задержанные

Источник материала: Tut.by

В Минске и других населенных пунктах 26 декабря, в 140-й день протеста против фальсификации итогов президентских выборов и подавления инакомыслия, проходят локальные акции протеста , есть задержанные.





В соцсетях и телеграм-каналах размещается информация с фото- и видеоматериалами об акциях различного формата в столичных микрорайонах Домбровка, Зеленый Луг, Курасовщина, Уручье, Новая Боровая, а также в Гомеле, Кличеве, Смолевичах. На улице Васнецова в Минске во время неформального пробега Дедов Морозов задержаны две женщины. Они доставлены в УВД Заводского района, а затем в центр изоляции правонарушителей, где будут находиться до суда.

Правозащитники сообщают еще о двух задержаниях в Минске и деревне Лесковка, относящейся к Боровлянскому сельсовету.

В Санкт-Петербурге полиция задержала участников акции протеста, которая ежедневно проходит возле отделения белорусского посольства в России.

Рассмотрено также не менее четырех административных дел задержанных ранее граждан, которым вменяется в вину участие в несанкционированном массовом мероприятии. Две женщины и мужчина оштрафованы на 20, 25 и 30 базовых величин (540, 675 и 810 рублей), одна женщина арестована на 15 суток.

В связи с децентрализацией акции протеста проходят во все дни недели, наиболее массовые — в выходные.