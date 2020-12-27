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Стоимость биткоина обновила исторический максимум

27.12.2020 09:45 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 дек - Sputnik. Стоимость биткоина превысила отметку в 27 тысяч долларов, в очередной раз обновив исторический максимум, свидетельствуют данные торгов.

© Photo : Общественное телевидение России
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На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance по состоянию на 09:01 воскресенья (по московскому времени, совпадает с минским) стоимость биткоина установилась на отметке 27 215 долларов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 09:05 биткоин дорожает на 9,85%, до 27 232 долларов.

На минувшей неделе цена биткоина установила несколько рекордов. Так, 16 декабря впервые стоимость криптовалюты составила 20 тысяч долларов, 21 декабря курс превысил 24 тысячи, а минувшей ночью преодолел отметку в 26 тысяч. Таким образом, цена биткоина с середины месяца выросла более чем на семь тысяч долларов. 

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance по состоянию на 09:01 воскресенья стоимость биткоина установилась на отметке 27 215 долларов.
 
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