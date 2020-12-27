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Пинское «Полесье» в долгах на 5,7 миллиона рублей
27.12.2020 09:59 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Задолженность «Полесья» по оплате процентов и пеней составляет 5,7 миллиона рублей. Ее решено реструктуризировать путем передачи Белагропромбанку 228 тысяч акций дополнительного выпуска, пишет
Соответствующее постановление Совета Министров опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Концерну «Беллегпром» и «Белагропромбанку» поручено принять меры по реализации постановления.
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