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Пинское «Полесье» в долгах на 5,7 миллиона рублей

27.12.2020 09:59 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Задолженность «Полесья» по оплате процентов и пеней составляет 5,7 миллиона рублей. Ее решено реструктуризировать путем передачи Белагропромбанку 228 тысяч акций дополнительного выпуска, пишет «Медиа-Полесье».


Соответствующее постановление Совета Министров опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Концерну «Беллегпром» и «Белагропромбанку» поручено принять меры по реализации постановления.

 
 
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