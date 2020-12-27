Российская экономика просела меньше, чем в других странах – Кремль

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 дек – Sputnik. Российская экономика достаточно мобильна и просела меньше, чем в других странах, заявил в эфире "Россия 1" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Давайте посмотрим те страны, которые качали сотни миллиардов и даже триллионы валюты в своей экономике. Разве это спасло их экономику, мировую экономику от падения на 4%?" - добавил он, отметив, что все влитые в зарубежные экономики деньги "сгорели в топке".

По его словам, Россия тоже "припала существенно и вылезать из этого будет весной", однако российская экономика в сравнении с другими странами просела меньше, сказал Песков.

"У нас совсем другая ситуация и, кроме того, весь этот год нашей стране приходилось сталкиваться с новыми санкциями", - подчеркнул пресс-секретарь Путина.

Атаки с Запада

Говоря о нападках на Путина, активизировавшихся в последние месяцы, Песков отметил, что информационные атаки идут на президента с Запада и изнутри страны последние 20 лет, иммунитет на это у него уже сформирован.

"Он сам неоднократно говорил, что атаки атаками, главное, как человек работает. Реагировать на каждый чих, на каждую какую-то инсинуацию или по-русски говоря вранье – он никогда этого не делал, и, я уверен, делать не будет как "трепетный юнец", - сказал Песков.

По его словам, Путин гораздо более устойчив, чем сила "вот этих всех огрызаний кого-то там извне или тех, кто хочет его как-то уколоть".