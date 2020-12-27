Посол России Мезенцев - о санкциях: «Беспрецедентное давление оказывается на Беларусь и Россию»

Источник материала: Tut.by

Санкционное давление — это не ответ на политическую ситуацию, а инструмент вывода потенциальных конкурентов с региональных рынков, заявил посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев в интервью программе «Неделя» телеканала СТВ.



Дмитрий Мезенцев. Фото: sco-russia.ru

По мнению Дмитрия Мезенцева, послековидный мир стал жестче: большие страны будут защищать свои национальные и экономические интересы, а также продавливать свои товары на региональные рынки.

— Санкционное давление — это не ответ на ту или иную политическую ситуацию, это инструмент вывода потенциальных конкурентов из зоны тех региональных рынков, где мы можем зарабатывать, где мы можем быть представлены, где мы можем взаимодействовать, а значит, укреплять сотрудничество, — считает Дмитрий Мезенцев. — Это все есть, и сегодня мы видим, какое беспрецедентное давление оказывается и на Беларусь, и на Россию. Очень важно понимать, что есть глобальные планы, как бы они ни упаковывались и как бы ни трактовались, отрыва Беларуси от России. Нам важно быть очень сильными, мудрыми, уметь договариваться.

Напомним, ЕС принял уже три пакета санкций против Беларуси. В первом, который был принят ЕС 2 октября, значились 40 белорусских официальных лиц — силовиков (представителей МВД и КГБ) и членов ЦИК, в отношении которых были введены персональные ограничения. Второй пакет санкций был принят 6 ноября : Евросоюз ввел ограничения в отношении Александра Лукашенко и 14 высокопоставленных чиновников.

17 декабря Евросоюз принял третий пакет санкций в отношении 29 человек и семи юридических лиц.

Кроме того, США расширили санкционный список в отношении властей Беларуси, включив в него некоторые силовые структуры и ЦИК, а также замминистра внутренних дел Геннадия Казакевича. Также стало известно, что Госдепартамент США ввел визовые ограничения в отношении 39 человек, причастных к подрыву демократии в Беларуси.