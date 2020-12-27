|
Посол России Мезенцев - о санкциях: «Беспрецедентное давление оказывается на Беларусь и Россию»
27.12.2020 21:39 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Санкционное давление — это не ответ на политическую ситуацию, а инструмент вывода потенциальных конкурентов с региональных рынков, заявил посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев в интервью программе
По мнению Дмитрия Мезенцева, послековидный мир стал жестче: большие страны будут защищать свои национальные и экономические интересы, а также продавливать свои товары на региональные рынки.
— Санкционное давление — это не ответ на ту или иную политическую ситуацию, это инструмент вывода потенциальных конкурентов из зоны тех региональных рынков, где мы можем зарабатывать, где мы можем быть представлены, где мы можем взаимодействовать, а значит, укреплять сотрудничество, — считает Дмитрий Мезенцев. — Это все есть, и сегодня мы видим, какое беспрецедентное давление оказывается и на Беларусь, и на Россию. Очень важно понимать, что есть глобальные планы, как бы они ни упаковывались и как бы ни трактовались, отрыва Беларуси от России. Нам важно быть очень сильными, мудрыми, уметь договариваться.
Напомним, ЕС принял уже три пакета санкций против Беларуси. В первом, который был принят ЕС 2 октября,
17 декабря Евросоюз
Кроме того, США
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Очень важно понимать, что есть глобальные планы, как бы они ни упаковывались и как бы ни трактовались, отрыва Беларуси от России», - заявил Мезенцев.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)