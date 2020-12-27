Премьер Головченко: контракты на поставку нефти в Беларусь в 2021 году с крупными поставщиками подписаны

Источник материала: Tut.by

Беларусь подписала контракты на поставку нефти в 2021 году с рядом крупных поставщиков, заявил премьер-министр Роман Головченко в эфире «Беларусь-1». До конца года будут подписаны все контракты.



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«По поставкам нефти в Республику Беларусь идет процесс подписания контрактов с поставщиками. Никакого накала или напряжения нет, договорились с правительством РФ о том, что не надо складывать все «под елочку». С рядом крупных поставщиков уже подписаны соглашения о поставке нефти трубопроводным транспортом в следующем году. С частью еще идут согласования отдельных мелких условий, — сказал Головченко. — До конца года абсолютно все контракты на поставку нефти в Беларусь будут подписаны.

Россия, по словам Головченко, готова поставить «максимальный объем» нефти, белорусская сторона — переработать на НПЗ «столько, сколько будет нам выгодно» — например, 18 млн тонн. «Будет зависеть от ситуации на рынке», — подытожил Головченко.

TUT.BY уже писал о том, что Москва и Минск согласовали условия поставки нефти в 2021 году. Об этом сообщал Reuters со ссылкой на источники. По их информации, формула расчета цены на сырье и объем поставок останутся прежними.

Среди нерешенных до конца вопросов — компенсация Беларуси за «грязную» нефть, а также за налоговый маневр.

Напомним, в начале 2020 года Беларусь и Россия не смогли договориться о стоимости поставок российской нефти. Минск не устраивал размер премии к цене сырья. Практически весь первый квартал НПЗ Беларуси работали с половинной загрузкой, используя альтернативные поставки, собственное сырье (в прежние годы свою нефть Беларусь экспортировала) и поставки через компании Михаила Гуцериева. 21 марта пресс-служба российского кабмина сообщила, что премьер-министры Беларуси и России договорились о поставках нефти на белорусские НПЗ «в полном объеме и на согласованных условиях». С апреля поставки были возобновлены.