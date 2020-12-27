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Головченко: контракты по нефти будут заключены до конца года

28.12.2020 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 дек – Sputnik. Контракты с Россией по нефти будут заключены до конца года, заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко в эфире телеканала "Беларусь-1" в воскресенье.

"Это традиционные новогодние вопросы, в этом году какого-то накала или напряженности нет. Мы договорились с правительством РФ о том, что не надо складывать все "под елочку", - рассказал премьер-министр.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Он отметил, что по поставкам нефти уже идет процесс подписания контрактов с рядом крупных поставщиков. В некоторых случаях соглашения уже готовы, с рядом поставщиков еще необходимо согласовать некоторые нюансы.

"Уверен, что до конца года абсолютно все контракты на поставку нефти в Республику Беларусь будут подписаны", - заверил премьер-министр.

Он отметил, что Россия готова поставить Беларуси в следующем году максимальные объемы нефти, республика может переработать до 18 миллионов тонн - это годовой объем переработки на республиканских НПЗ. По словам Головченко, если переработка такого объема будет экономически целесообразна, то Беларусь пойдет на это.

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Теги: Минск
 
 
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Российская сторона, по словам белорусского премьера, готова поставить в республику максимальный объем "черного золота".
 
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