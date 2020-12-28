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"Ты берешь двойную оплату за одну сделку?" На какие вопросы не побоялся ответить риэлтер (видео)

28.12.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Чем занимается риэлтер? Берет ли двойную оплату с одной сделки? Скрывает ли недостатки объекта, если представляет интересы продавца? Мы решили собрать все самые неудобные вопросы и задать их напрямую специалисту рынка - риэлтеру агентства недвижимости "Квартиры столицы" Александру Новику. Большое интервью уже на YouTube-канале Realt.by.

"Ты берешь двойную оплату за одну сделку?" На какие вопросы не побоялся ответить риэлтер (видео)

Белорусский рынок недвижимости постепенно приходит к тому, что все больше сделок совершается с помощью риэлтеров. Означает ли это, что покупатели и продавцы полностью доверяют специалистам рынка? А если не доверяют, то почему? Чтобы развеять все сомнения, мы собрали неудобные вопросы и задали их риэлтеру агентства недвижимости "Квартиры столицы" Александру Новику.

"Ты берешь двойную оплату за одну сделку?" На какие вопросы не побоялся ответить риэлтер (видео)

Для тех, кто не хочет смотреть видео полностью:

0:00 – краткое содержание выпуска

0:21 – как начал работать риэлтером

1:00 – риэлтером идут работать те, кто никуда не устроился?

1:24 – любят ли белорусы риэлтеров

2:10 – в чем заключается работа риэлтера

3:45 – из чего складывается процент риэлтера

5:11 – про двойную оплату за одну сделку

8:10 – приходилось ли скрывать недостатки объектов?

11.00 – про сделки мимо кассы

13:52 – могут ли продавец и покупатель договориться без агентства

15:54 – о престижности профессии риэлтера

19:39 – какие вопросы должен задавать риэлтер

22:00 – о проблемах начинающих риэлтеров

22:53 – риэлтер должен быть психологом?

24:43 – когда риэлтеры отговаривают от сделки

27:05 – про элитную недвижимость Минска

О каком постановлении говорит Александр в интервью?

В разговоре Александр упоминает о постановлении правительства, "в котором расписано, сколько мы (риэлтеры - прим. авт) должны брать с каждой конкретной суммы продажи квартиры". Уточним, что речь идет о постановлении Совета Министров от 14 марта 2008 г. № 386 «О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики  Беларусь от  28  февраля 2008 г. № 140». Это постановление менялось в 2009 году, и с тех пор в отношении тарифов на риэлтерские услуги ведутся продолжительные дискуссии между игроками рынка и Минюстом. 

Были и неоднократные попытки изменить законодательство. В ноябре 2018 году Минюст предлагал сделать тарифы на риэлтерские услуги предельными. Это значит, что каждая компания утверждала бы свои тарифы по каждому виду услуг, и они не должны были быть выше определенных значений. В 2019 году риэлтеры предлагали отменить государственное регулирование цен на риэлтерские услуги вовсе. Также мог появиться фиксированный тариф вместо процента от сделки. В том же 2019 году Realt.by провел опрос среди читателей, чтобы узнать, как именно должны оплачиваться услуги специалистов рынка. Итоги показали, что большинство проголосовало за отмену государственного регулирования цен в этом вопросе. 

Пожалуй, самым знаковым мероприятием стал круглый стол, организованный Союзом юристов Беларуси. Тогда риэлтеры озвучили основную проблему отрасли: отсутствие у госрегуляторов рынка механизмов реального понимания ситуации и актуальных проблем. Следствие — абсолютно устаревшее законодательство и тарифное регулирование, высокая степень недоверия между государством и бизнесом. Решение, по мнению специалистов рынка, кроется в создании профессиональной саморегулирующейся организации риэлтеров, которой должна быть передана часть контрольных функций регулятора. 

 
Теги: Минск
 
 
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