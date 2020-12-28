"Ты берешь двойную оплату за одну сделку?" На какие вопросы не побоялся ответить риэлтер (видео)

Источник материала: realt.by

Чем занимается риэлтер? Берет ли двойную оплату с одной сделки? Скрывает ли недостатки объекта, если представляет интересы продавца? Мы решили собрать все самые неудобные вопросы и задать их напрямую специалисту рынка - риэлтеру агентства недвижимости "Квартиры столицы" Александру Новику. Большое интервью уже на YouTube-канале Realt.by.

Белорусский рынок недвижимости постепенно приходит к тому, что все больше сделок совершается с помощью риэлтеров. Означает ли это, что покупатели и продавцы полностью доверяют специалистам рынка? А если не доверяют, то почему? Чтобы развеять все сомнения, мы собрали неудобные вопросы и задали их риэлтеру агентства недвижимости "Квартиры столицы" Александру Новику .

О каком постановлении говорит Александр в интервью?

В разговоре Александр упоминает о постановлении правительства, "в котором расписано, сколько мы (риэлтеры - прим. авт) должны брать с каждой конкретной суммы продажи квартиры". Уточним, что речь идет о постановлении Совета Министров от 14 марта 2008 г. № 386 «О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 28 февраля 2008 г. № 140». Это постановление менялось в 2009 году, и с тех пор в отношении тарифов на риэлтерские услуги ведутся продолжительные дискуссии между игроками рынка и Минюстом.

Были и неоднократные попытки изменить законодательство. В ноябре 2018 году Минюст предлагал сделать тарифы на риэлтерские услуги предельными . Это значит, что каждая компания утверждала бы свои тарифы по каждому виду услуг, и они не должны были быть выше определенных значений. В 2019 году риэлтеры предлагали отменить государственное регулирование цен на риэлтерские услуги вовсе. Также мог появиться фиксированный тариф вместо процента от сделки . В том же 2019 году Realt.by провел опрос среди читателей , чтобы узнать, как именно должны оплачиваться услуги специалистов рынка. Итоги показали, что большинство проголосовало за отмену государственного регулирования цен в этом вопросе.