"Ты берешь двойную оплату за одну сделку?" На какие вопросы не побоялся ответить риэлтер (видео)

Чем занимается риэлтер? Берет ли двойную оплату с одной сделки? Скрывает ли недостатки объекта, если представляет интересы продавца? Мы решили собрать все самые неудобные вопросы и задать их напрямую специалисту рынка - риэлтеру агентства недвижимости "Квартиры столицы" Александру Новику. Большое интервью уже на YouTube-канале Realt.by.
Белорусский рынок недвижимости постепенно приходит к тому, что все больше сделок совершается с помощью риэлтеров. Означает ли это, что покупатели и продавцы полностью доверяют специалистам рынка? А если не доверяют, то почему? Чтобы развеять все сомнения, мы собрали неудобные вопросы и задали их риэлтеру агентства недвижимости "Квартиры столицы" Александру Новику.
О каком постановлении говорит Александр в интервью?
В разговоре Александр упоминает о постановлении правительства, "в котором расписано, сколько мы (риэлтеры - прим. авт) должны брать с каждой конкретной суммы продажи квартиры". Уточним, что речь идет о постановлении Совета Министров от 14 марта 2008 г. № 386 «О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 28 февраля 2008 г. № 140». Это постановление менялось в 2009 году, и с тех пор в отношении тарифов на риэлтерские услуги ведутся продолжительные дискуссии между игроками рынка и Минюстом.
Пожалуй, самым знаковым мероприятием стал круглый стол, организованный Союзом юристов Беларуси. Тогда риэлтеры озвучили основную проблему отрасли: отсутствие у госрегуляторов рынка механизмов реального понимания ситуации и актуальных проблем. Следствие — абсолютно устаревшее законодательство и тарифное регулирование, высокая степень недоверия между государством и бизнесом. Решение, по мнению специалистов рынка, кроется в создании профессиональной саморегулирующейся организации риэлтеров, которой должна быть передана часть контрольных функций регулятора.