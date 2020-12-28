Трамп подписал проект бюджета. В него включен и Акт о демократии в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Действующий президент США Дональд Трамп подписал проект бюджета на 2021 финансовый год. Его объем составляет 2,3 трлн долларов. В него включен и Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси. Об этом сообщил в воскресенье в своем Twitter заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.



Фото: Flickr / The White House

В документ включены в том числе и ряд инициатив, касающихся внешней политики, в частности Беларуси. Это Акт «О суверенитете, правах человека и демократии в Беларуси» (Belarus Democracy, Human Rights, and Sovereignty Act), который расширяет полномочия президента США по введению санкций в связи с президентскими выборами 2020 года в Беларуси.

Санкции, согласно документу , могут вводиться в отношении организаторов выборов, белорусских официальных лиц, должностных лиц Союзного государства, нарушавших свободу СМИ или права человека в Беларуси. Кроме того, в санкционный список могут включаться члены семей руководства Беларуси.



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В обновленном Акте США признают Координационный совет легитимным институтом для участия в диалоге о мирной передаче власти и не признают Александра Лукашенко «законно избранным лидером Беларуси». Также Вашингтон не признает включение Беларуси в Союзное государство (в документе используется формулировка «так называемое Союзное государство». — Прим. TUT.BY).

В документе также перечислены меры по оказанию помощи Беларуси — это усиление развития частного сектора, в частности сектора информационных технологий; поддержка политических беженцев, спасающихся от репрессий в Беларуси, и так далее.

Кроме того, не позже чем через четыре месяца госсекретарь США и глава Национальной разведки должны представить доклад об угрозе суверенитету и независимости Беларуси. В нем будет дана оценка того, как правительство России использует текущий политический кризис в Беларуси. В трехмесячный срок должен быть представлен документ о финансовом состоянии Александра Лукашенко и его ближайшего окружения. Напомним, шесть дней назад сенат конгресса США вслед за палатой представителей одобрил проект бюджета, который включает в себя пакет законопроектов о финансировании работы правительства в 2021 финансовом году. После подписания документа действующим президентом США Дональдом Трампом он вступил в законную силу.