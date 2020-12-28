На госТВ заявили о попытках вербовки белорусских военных польскими спецслужбами

Источник материала: Tut.by

Специалисты польских спецслужб пытались завербовать помощника военного атташе и «кадрового офицера, который проходил в Польше языковые курсы». Об этом сообщили в воскресенье на телеканале «Беларусь 1» в сюжете «Политические итоги Беларуси 2020 года».



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«В ноябре-декабре сотрудники военной контрразведки шантажом, подкупом и угрозами пытались склонить к предательству помощника военного атташе, обещали полный пансион: деньги, недвижимость, новую жизнь в одной из стран ЕС. Дипломат не дрогнул и получил ультиматум: покинуть дипмиссию в Варшаве», — заявил ведущий.

По информации БТ, второй случай также произошел в Варшаве.

«Кадровому офицеру, что проходил в Польше языковые курсы, та же спецслужба предложила выбор — стать информатором или надолго забыть о визитах в ЕС. Мол, власть скоро рухнет, подумайте о будущем. Офицер подумал и сообщил о попытках вербовки в Минск», — рассказали в сюжете.

Утверждается, что МИД Беларуси уже отреагировал по обоим фактам, а «польские партнеры признали факты, но хотели замять скандал». Другие подробности не приводятся.