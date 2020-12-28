Озвучили дату проведения Всебелорусского народного собрания

Источник материала: Tut.by

Дату проведения Всебелорусского народного собрания озвучил Александр Лукашенко на сегодняшнем совещании по его подготовке, сообщает телеграм-канал «Пул Первого» .



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Всебелорусское народное собрание пройдет 11−12 февраля», — говорится в сообщении.

Напомним, это будет уже шестое по счету Всебелорусское народное собрание. Традиционно на двухдневное мероприятие съезжаются представители разных ветвей власти, руководители и сотрудники предприятий, представители различных организаций из всех регионов страны. На Всебелорусском народном собрании власти рассказывают о достижениях в развитии страны за предыдущие пять лет и обсуждают прогнозные документы на новый срок.

Ранее сообщалось , что в этот раз на «народном вече» будут представлены конституционные изменения. В начале декабря Александр Лукашенко заявил, что Всебелорусское народное собрание надо сделать конституционным органом. Он предложил избирать делегатов на Всебелорусское народное собрание на пятилетний срок. Работать они будут на общественных началах. При этом их роль и статус значительно повысят: им будут подотчетны руководители парламента, министры и губернаторы.