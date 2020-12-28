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Озвучили дату проведения Всебелорусского народного собрания
28.12.2020 11:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Дату проведения Всебелорусского народного собрания озвучил Александр Лукашенко на сегодняшнем совещании по его подготовке, сообщает телеграм-канал
«Всебелорусское народное собрание пройдет 11−12 февраля», — говорится в сообщении.
Напомним, это будет уже шестое по счету Всебелорусское народное собрание. Традиционно на двухдневное мероприятие съезжаются представители разных ветвей власти, руководители и сотрудники предприятий, представители различных организаций из всех регионов страны. На Всебелорусском народном собрании власти рассказывают о достижениях в развитии страны за предыдущие пять лет и обсуждают прогнозные документы на новый срок.
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Дату проведения Всебелорусского народного собрания озвучил Александр Лукашенко на сегодняшнем совещании по его подготовке, сообщает телеграм-канал «Пул...
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