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Курсы валют: доллар и евро подешевели в начале недели
28.12.2020 13:49 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 дек – Sputnik. Евро и доллар подешевели, российский рубль значительно подорожал, об этом свидетельствуют данные торгов Белорусской валютно-фондовой биржи в понедельник.
Евро потерял в цене 0,34%, доллар США – 0,6%, а российский рубль прибавил в стоимости 1,05%.
Национальный банк Беларуси по итогам торгов установил следующие курсы основных валют:
Банки, устанавливая курсы валют, учитывают многие факторы, одним из них является спрос. Наличие иностранной валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее. Также не лишним будет спросить и актуальный курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.
© Sputnik / Виктор Толочко
Значительного падения доллара не будет
Как ранее
По словам Степановой, удешевление доллара было "временным", поскольку долгосрочный прогноз стабилизации цен на нефть пока у нас не наблюдается, а позитивные новости о распространении вакцины и борьбе с COVID-19 уже отыграны и в курсе валют, и в показателях фондового рынка.
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Американская и европейская валюты подешевели в начале рабочей недели, российский рубль набрался сил и значительно прибавил в цене.
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