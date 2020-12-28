Курсы валют: доллар и евро подешевели в начале недели

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 дек – Sputnik. Евро и доллар подешевели, российский рубль значительно подорожал, об этом свидетельствуют данные торгов Белорусской валютно-фондовой биржи в понедельник.

Евро потерял в цене 0,34%, доллар США – 0,6%, а российский рубль прибавил в стоимости 1,05%.

Национальный банк Беларуси по итогам торгов установил следующие курсы основных валют:

1 евро – 3,16 белорусского рубля

1 доллар – 2,59 белорусского рубля

100 российских рублей – 3,45 белорусского рубля

Банки, устанавливая курсы валют, учитывают многие факторы, одним из них является спрос. Наличие иностранной валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее. Также не лишним будет спросить и актуальный курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.

Значительного падения доллара не будет

Как ранее заявляла Sputnik кандидат экономических наук, доцент РЭУ имени Плеханова Диана Степанова, значительного падения американской валюты в 2021 году ждать не стоит. Дело в том, что, по мнению эксперта, доллар уже и так сильно "проседал", поэтому прогноз многих финансистов, что американская валюта подешевеет на пятую часть стоимости, неоправданный.

По словам Степановой, удешевление доллара было "временным", поскольку долгосрочный прогноз стабилизации цен на нефть пока у нас не наблюдается, а позитивные новости о распространении вакцины и борьбе с COVID-19 уже отыграны и в курсе валют, и в показателях фондового рынка.

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