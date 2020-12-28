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Кто будет выполнять гарантийные обязательства? Как скажется на дольщиках завершение деятельности в Беларуси двух компаний из Дана Холдингз
28.12.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Накануне Рождества и новогодних праздников компания «Дана Астра»
Полный абзац из обращения руководства «Дана Холдингз» звучит так: «Комплекс «Маяк Минска» построен, «Парк Челюскинцев» будет сдан уже в следующем году – на этом компании «Эмирэйтс Блю Скай» («Зомекс») и «Дубай Вотер Фронт» («Белинтероба») завершают свою деятельность в Беларуси по строительству и привлечению инвестиций».
Учитывая, что недавно компания
Для того, чтобы прояснить ситуацию, мы обратились в отдел продаж «Дана Холдингз».
На мой вопрос о том, с кем будет заключаться договор при покупке квартиры, и кто будет выполнять гарантийные обязательства в случае закрытия двух юрлиц, мне ответили следующее:
– Компания «Дана Холдингс» не прекращает свою работу в Беларуси, и соответственно все гарантии для клиентов остаются такими же, как и были раньше. Действительно в холдинге меняются несколько компаний, так как некоторые из них завершают свою деятельность. При этом, все работы по строительству и дальнейшему обслуживанию покупателей будут идти, как и идут.
Я поинтересовалась у менеджеров, с кем будет подписан договор при покупке квартиры, к примеру, в комплексе «Парк Челюскинцев», где еще есть свободные варианты? Мне ответили, что договор будет заключаться с компанией «Эмирэйтс Блю Скай» (прим. автора. – именно она, судя из сообщения руководства, вскоре прекратит свою деятельность в Беларуси), а обслуживать комплекс в дальнейшем будет организация «Дубай Проперти». Возможно, именно управляющей компании и будет передано исполнение всех обязательств по гарантиям.
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Кто будет выполнять гарантийные обязательства? Как скажется на дольщиках завершение деятельности в Беларуси двух компаний из Дана Холдингз
Накануне Рождества и новогодних праздников компания «Дана Астра» выпустила традиционное обращение к своим покупателям, клиентам и партнерам. Среди...
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