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Кто будет выполнять гарантийные обязательства? Как скажется на дольщиках завершение деятельности в Беларуси двух компаний из Дана Холдингз

28.12.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Накануне Рождества и новогодних праздников компания «Дана Астра» выпустила традиционное обращение к своим покупателям, клиентам и партнерам. Среди благодарностей и перечисления достижений, внимательные читатели заметили информацию, которая выглядела несколько тревожной. В тексте сообщалось, что «Эмирэйтс Блю Скай» и «Дубай Вотер Фронт» завершают свою деятельность в Беларуси. Мы попытались узнать, как это может отразиться на дольщиках компании.

Кто будет выполнять гарантийные обязательства? Как скажется на дольщиках завершение деятельности в Беларуси двух компаний из Дана Холдингз

Полный абзац из обращения руководства «Дана Холдингз» звучит так: «Комплекс «Маяк Минска» построен, «Парк Челюскинцев» будет сдан уже в следующем году – на этом компании «Эмирэйтс Блю Скай» («Зомекс») и «Дубай Вотер Фронт» («Белинтероба») завершают свою деятельность в Беларуси по строительству и привлечению инвестиций».

Учитывая, что недавно компания попала под санкции Евросоюза, на белорусских форумах тут же пошли оживленные дискуссии. Помимо всего прочего, будущих жильцов таких жилых комплексов, как «Парк Челюскинцев» и "Минск-Мир" интересовал вопрос гарантий. Мол, кто будет устранять возможные проблемы в гарантийный срок, если застройщик прекратит свою деятельность?

Для того, чтобы прояснить ситуацию, мы обратились в отдел продаж «Дана Холдингз».

На мой вопрос о том, с кем будет заключаться договор при покупке квартиры, и кто будет выполнять гарантийные обязательства в случае закрытия двух юрлиц, мне ответили следующее:

– Компания «Дана Холдингс» не прекращает свою работу в Беларуси, и соответственно все гарантии для клиентов остаются такими же, как и были раньше. Действительно в холдинге меняются несколько компаний, так как некоторые из них завершают свою деятельность. При этом, все работы по строительству и дальнейшему обслуживанию покупателей будут идти, как и идут.

Я поинтересовалась у менеджеров, с кем будет подписан договор при покупке квартиры, к примеру, в комплексе «Парк Челюскинцев», где еще есть свободные варианты? Мне ответили, что договор будет заключаться с компанией «Эмирэйтс Блю Скай» (прим. автора. – именно она, судя из сообщения руководства, вскоре прекратит свою деятельность в Беларуси), а обслуживать комплекс в дальнейшем будет организация «Дубай Проперти». Возможно, именно управляющей компании и будет передано исполнение всех обязательств по гарантиям.

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Теги: Минск
 
 
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Накануне Рождества и новогодних праздников компания «Дана Астра» выпустила традиционное обращение к своим покупателям, клиентам и партнерам. Среди...
 
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