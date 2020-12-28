Swedbank заморозил счета санатория «Беларусь» в Друскиникае по причине санкций ЕС

Источник материала: Tut.by

Санаторий Belorus («Беларусь»), принадлежащий белорусскому государству в литовском Друскининкае, сообщил, что банк Swedbank заморозил его счета по причине санкций, введенных Евросоюзом, пишет interfax.by .



Санаторий «Беларусь» в Друскининкае. Фото: Facebook

Глава учреждения Илья Епифанов сказал BNS в понедельник, что счета заморожены 18 декабря, а указанная банком причина — введенные ЕС санкции.

В списке санкций ЕС нет санатория Belorus, однако в этом месяце в него внесено государственное учреждение «Главное хозяйственное управление Управления делами президента Республики Беларусь». Оно, по данным Реестрового центра Литвы, является пайщиком санатория.

«Наш санаторий не попал в список санкций, я перечитал журнал ЕС, где они опубликованы, нашего санатория там нет. Мы не связаны ни с каким физическим лицом, мы являемся собственностью Республики Беларусь, мы не связаны с плохими людьми или плохими делами», — сказал BNS Епифанов.

По словам пресс-секретаря Swedbank Саулюса Абрашкявичюса, банк не может раскрыть информацию об услугах, предоставляемых конкретным физическим или юридическим лицам.

«В данном конкретном случае мы можем сказать, что банк напрямую информировал клиента о сложившейся ситуации и возможных решениях по поводу зарплат и прочих обязательных выплат», — отметил BNS Абрашкявичюс.

«Мы являемся успешным предприятием, которое обеспечивает работой множество людей, которое постоянно и честно платит все налоги, поддерживает литовское государство, и такая ситуация нам непонятна», — сказал руководитель санатория Belorus.

По его словам, основная часть работников санатория — около 350 человек — являются гражданами Литвы. По данным Фонда соцстрахования Литвы (Sodra), в целом в нем работают 393 человека.

«Мы сидим и ломаем голову, что делать, как дальше жить, ведь много людей работают в санатории, мы не можем даже выплатить зарплаты, хотя средства имеются. Мы обратились в определенные ответственные ведомства Литвы, чтобы нам разрешили выплатить зарплаты, чтобы разблокировать счета, мы ждем ответа», — пояснил Епифанов.

Он отметил, что с 17 декабря, когда карантинные правила стали более строгими, основная часть работников находятся в простое, однако санаторий частично работает.

Большинство клиентов этого санатория — из Беларуси, в основном это дети, однако лечиться сюда приезжают люди со всего мира.

Как сообщалось, в декабре было опубликовано постановление Совета ЕС по новому санкционному пакету Евросоюза в отношении Беларуси, включающему 29 физических и семь юридических лиц. Это третий пакет санкций против Беларуси.

В числе подпавших под санкции организаций — «Белтехэкспорт», OAO «МЗКТ» — Минский завод колёсных тягачей, Dana holdings и ООО «Синезис». Кроме того, в перечень вошли такие предприятия, как Государственное учреждение «Главное хозяйственное управление» Управления делами президента Республики Беларусь, OAO «АГАТ-электромеханический завод», OAO «140 ремонтный завод».