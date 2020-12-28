В Акте о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси говорится о поддержке от США. О чем идет речь?

Источник материала: Tut.by

США продолжают требовать немедленного освобождения без каких-либо предварительных условий всех политических заключенных в Беларуси и планируют оказывать всестороннюю помощь гражданскому обществу, независимым СМИ и частному сектору экономики. О том, какую поддержку США обещают нашей стране в сфере прав человека, говорится в Акте о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси.



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Действующий президент США Дональд Трамп подписал проект бюджета на 2021 финансовый год. В него включен и Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси, в котором расписано, какую поддержку США планируют оказывать нашей стране в сфере прав человека.

В обновленном Акте говорится о том, что США осуждают президентские выборы в Беларуси 2020 года, которые были несвободными и несправедливыми, жесткие репрессии, произвольные аресты и насилие в отношении оппозиционных кандидатов, мирных демонстрантов, правозащитников, работников государственных предприятий, участвующих в забастовках, независимых наблюдателей за выборами, а также независимых журналистов и блогеров.

США продолжают требовать немедленного освобождения без каких-либо предварительных условий всех политических заключенных в Беларуси и тех, кто был арестован за мирные протесты, включая всех лиц, задержанных в связи с президентскими выборами.

При этом Штаты солидарны с народом Беларуси, правозащитниками, журналистами, блогерами, которые осуществляют свое право на свободу собраний, признают ведущую роль женщин в мирных протестах и продемократическом движении в Беларуси.

Также США продолжают отвергать результаты выборов, объявленные ЦИК Беларуси, и поддерживают призывы к проведению новых президентских и парламентских выборов, которые должны быть свободными и справедливыми в соответствии со стандартами ОБСЕ и под наблюдением ОБСЕ и независимых внутренних наблюдателей. Александра Лукашенко Штаты отказываются признавать законно избранным лидером Беларуси, признают Координационный совет легитимным институтом для участия в диалоге о мирной передаче власти.

Не признают США и включение Беларуси в состав Союзного государства с Россией, «поскольку, это так называемое Союзное государство было бы одновременно попыткой поглотить Беларусь и шагом к воссозданию тоталитарного Советского Союза».

Губернаторы отвечают за санкции

Прописаны в документе и задачи для губернаторов Соединенных Штатов. Они должны:

— продолжать тесное сотрудничество с Европейским союзом, Великобританией, Канадой и другими странами и международными организациями в целях поощрения принципов демократии, верховенства права и прав человека в Беларуси;

— ввести целенаправленные санкции совместно с Европейским союзом и другими международными партнерами в отношении должностных лиц в Беларуси, ответственных за подрыв демократических процессов в Беларуси и участие в нарушениях прав человека, связанных с политическими репрессиями;

— призвать правительство Беларуси выполнить свои обязательства в области прав человека, включая права, перечисленные в Международном пакте о гражданских и политических правах.

При этом США обещают поддерживать основные свободы, права человека в Беларуси, содействовать развитию частного сектора, в частности сектора информационных технологий, развитию организаций по поддержке бизнеса, организации обучения предпринимательству, расширению доступа к финансированию для малых и средних предприятий. В Акте прописана и поддержка политических беженцев из Беларуси, спасающихся от репрессий, в соседние европейские страны, поддержка в сборе доказательств и расследований нарушений прав человека в Беларуси и поддержка Беларуси в связи с пандемией COVID-19.

Проверить, кто помогал властям Беларуси с блокировкой интернета

В документе отдельный блок посвящен свободе интернета и доступу к информации в Беларуси.

Так, прописано, что Соединенные Штаты продолжат осуждать репрессии белорусских властей в отношении независимых СМИ, включая притеснения и массовые задержания независимых и иностранных журналистов, а также отказ в аккредитации.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

При этом президент США должен поддерживать «Радио Свобода» в Беларуси, а также другие независимые СМИ, предоставляющие объективную информацию белорусскому народу, особенно на белорусском языке.

Планируется, что Америка поддержит разработки и использование антицензурных и обходных технологий Фонда открытых технологий и Бюро демократии, которые «позволят гражданам Беларуси безопасно общаться и осуществлять интернет-деятельность без вмешательства со стороны правительства Беларуси».

— США будут содействовать усилиям по преодолению попыток правительства Беларуси нарушить доступ к интернету и заблокировать контент в интернете, осуществлять мониторинг сотрудничества правительства Беларуси с любым иностранным правительством или организацией в целях, связанных с цензурой или надзором за интернетом, включая оценку любого такого сотрудничества за предыдущие десять лет, — говорится в документе.

Американцы также планируют контролировать покупку или получение правительством Беларуси любой технологии или обучения от любого иностранного правительства или организации для целей, связанных с цензурой или надзором за интернетом, включая оценку любой такой покупки или получения в предыдущие десять лет.

Организациям гражданского общества в Беларуси США будут предоставлять услуги по смягчению последствий кибератак, ресурсы для образовательных материалов и подготовки кадров по вопросам цифровой грамотности в обход интернет-цензуры, цифровой безопасности, а также в рамках системы «Кибернетическая атака».

— Планируется также наращивать потенциал гражданского общества, средств массовой информации и других неправительственных и организационных структур по выявлению, отслеживанию и противодействию дезинформации, в том числе от доверенных лиц правительства России, работающих на белорусском государственном телевидении, — указано в Акте.