«Небезупречная репутация». НБУ отказал Воробью в приобретении украинского «БТА Банка»

Источник материала: Tut.by

Национальный банк Украины (НБУ) отказал белорусскому бизнесмену Николаю Воробью в согласовании приобретения существенного участия в размере 100% уставного капитала АО «БТА Банк». Такое решение принято 24 декабря, сообщает пресс-служба НБУ.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В Нацбанке отметили, что 17 декабря 2020 года решением Совета ЕС № 2020/2130 Николай Воробей отнесен к перечню лиц, к которым применены персональные санкции.

«В соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Национального банка применения санкций к лицу является основанием утраты им безупречной деловой репутации в течение срока действия санкций и трех лет после их отмены», — сказано в сообщении НБУ.

Также одно из оснований отказа — «непредставление достаточных документов и информации для подтверждения соответствия финансового состояния заявителя и источников его собственных средств».

Интересно, что 23 ноября Антимонопольный комитет Украины выдал разрешение Николаю Воробью на покупку контрольного пакета акций «БТА Банка» в Украине. При этом он указал свои активы в сфере торговли и транзита нефтепродуктов, а также деревообработки.

17 декабря Евросоюз принял третий пакет санкций в отношении белорусских властей и бизнеса, в него вошел и Воробей. В списке ЕС он представлен как совладелец компании Bremino Group, которая пользуется налоговыми льготами и другими формами поддержки со стороны властей Беларуси. «Таким образом, он получает пользу от режима Лукашенко и поддерживает его», считают авторы санкций. Вскоре после этого хозяевами нефтетрейдера «Интерсервиса», Абсолютбанка и охотничьего комплекса «Красный бор» стали менеджеры Воробья.

На начало 2020 года основным акционером «БТА Банк» являлся казахский бизнесмен Кенес Ракишев. По данным НБУ, на 1 января 2020 года по размеру активов «БТА Банк» занимал 71-е место среди действующих 74 банков в Украине.