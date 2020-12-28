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«Небезупречная репутация». НБУ отказал Воробью в приобретении украинского «БТА Банка»
28.12.2020 15:34 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Национальный банк Украины (НБУ) отказал белорусскому бизнесмену Николаю Воробью в согласовании приобретения существенного участия в размере 100% уставного капитала АО «БТА Банк». Такое решение принято 24 декабря,
В Нацбанке отметили, что 17 декабря 2020 года решением Совета ЕС № 2020/2130 Николай Воробей отнесен к перечню лиц, к которым применены персональные санкции.
«В соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Национального банка применения санкций к лицу является основанием утраты им безупречной деловой репутации в течение срока действия санкций и трех лет после их отмены», — сказано в сообщении НБУ.
Также одно из оснований отказа — «непредставление достаточных документов и информации для подтверждения соответствия финансового состояния заявителя и источников его собственных средств».
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17 декабря Евросоюз
На начало 2020 года основным акционером «БТА Банк» являлся казахский бизнесмен Кенес Ракишев. По данным НБУ, на 1 января 2020 года по размеру активов «БТА Банк» занимал 71-е место среди действующих 74 банков в Украине.
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Также одно из оснований отказа - «непредставление достаточных документов и информации для подтверждения соответствия финансового состояния заявителя и...
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