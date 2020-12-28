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Кошелек Pay стал доступен держателям карт Mastercard семи белорусских банков

28.12.2020 18:53 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Сервис бесконтактной оплаты Кошелек Pay для Android-смартфонов стал доступен для держателей карт Mastercard еще трех белорусских банков — Белгазпромбанка, БНБ-банка и банка «Дабрабыт».

Таким образом, на протяжении 2020 года число банков, клиенты которых могут воспользоваться сервисом, достигло семи: ранее эта возможность уже появилась у держателей карт Беларусбанка, БСБ-банка, Белинвестбанка и Белагропромбанка.

В Беларуси проект реализуется в партнерстве с Mastercard. Именно держатели платежных карт Mastercard первыми смогли воспользоваться возможностью бесконтактной оплаты смартфоном через приложение «Кошелек».

«Mastercard стремится быть лидером по внедрению инновационных технологий в области безналичных платежей на всех рынках, где пользуются нашими пластиковыми картами. Это лидерство нам еще раз удалось подтвердить в 2020 году в Беларуси, запустив сервис бесконтактной оплаты Кошелек Pay для держателей карт Mastercard. Теперь любой владелец Android-смартфона с NFC-модулем может оплачивать покупки и услуги в одно касание и даже без необходимости иметь при себе банковскую карту — если это карта Mastercard. В настоящее время к проекту присоединились семь крупнейших банков Беларуси, и в будущем мы рассчитываем увеличить эту цифру», — отметил региональный директор Mastercard в Беларуси Денис Филиппов.

Кошелек Pay позволяет клиентам банков-партнеров в несколько кликов переносить существующие пластиковые карты в смартфоны на базе операционной системы Android, поддерживающие технологию бесконтактной оплаты, а затем использовать их для расчетов за товары и услуги в любых предприятиях торговли и сервиса, оборудованных соответствующими терминалами. Кроме того, в приложение «Кошелек» можно добавить и имеющиеся дисконтные карты различных магазинов и торговых сетей, чтобы получать привычные скидки и бонусы без необходимости носить с собой лишний «пластик».

Безопасность безналичных платежей в рамках сервиса Кошелек Pay обеспечивается с помощью универсальной платформы токенизации на базе Mastercard Digital Enablement Service (MDES): номер банковской карты заменяется специальным идентификатором – 16-значным токеном, в то время как настоящие данные карты и конфиденциальные данные остаются надежно защищенными от несанкционированного доступа.

Помимо сервиса Кошелек Pay, держателям карт Mastercard в 2020 году стал доступен эксклюзивный сервис бесконтактной оплаты картами Mastercard с помощью фитнес-браслета Mi Smart Band 4 NFC.

 
 
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Сервис бесконтактной оплаты Кошелек Pay для Android-смартфонов стал доступен для держателей карт Mastercard еще трех белорусских банков — Белгазпромбанка, БНБ-банка и...
 
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