Минфин прокомментировал подписание контрактов по нефти на 2021 год

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 дек - Sputnik. Механизм межбюджетного трансферта при расчетах за нефть с Россией на 2021 год не рассматривается, заявил журналистам министр финансов Юрий Селиверстов в понедельник в Минске.

Механизм межбюджетного трансферта компенсирует Беларуси премию российским компаниям-поставщикам нефти, включенную в цену поставок. Такой механизм стороны согласовали на 2020 год.

"По текущему периоду основные решения (по поставкам нефти) приняты, как компенсаторный фактор какой-то межбюджет в данном случае мы в текущем году не рассматриваем на будущее", - цитирует министра госагентство БелТА .

По его словам, на 2021 год контракты на поставку нефти "подписаны на похожих, но немного других условиях, то есть там нет этой бюджетной составляющей".

Первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко пояснил, что Беларусь получит 90% годовой суммы межбюджетного трансферта в этом году, оставшуюся часть за декабрь - в следующем году.

Погасить долг

Селиверстов также отметил, что Минфин не видит проблем с погашением госдолга в 2021 году. Минск в 2021 году намерен направить на погашение госдолга 4,9 миллиарда белорусских рублей, что составляет около 1,9 миллиарда долларов.

"Мы видим, что порядка миллиарда (долларов) привлечем в следующем году. 500 миллионов долларов - это будет Российская Федерация, еще 500 миллионов долларов - точечно на внешнем рынке и на внутреннем", - сказал министр. По его словам, к этой сумме еще добавятся остатки республиканского бюджета.

"Этого будет вполне достаточно, чтобы все свои обязательства выполнить. Тут мы не видим проблем", - сказал министр.

Он также высказал позитивный прогноз в связи с тем, что в этом году Минск разместил евробонды, получили деньги от ЕФСР, занял на Московской финансовой бирже. По словам Селиверствова, из этой суммы 500 миллионов долларов в эквиваленте будет получено до конца текущего года, еще 500 миллионов долларов - в 2021 году.

Вместе с тем министр отметил, что в настоящее время нет ясности, сможет ли Беларусь в стандартном режиме выйти на европейский рынок или на Московскую финансовую биржу.

"Понятно, что в условиях пандемии такой ясности нет по большому счету ни у кого. Потому что в марте-апреле ставки по заимствованиям резко возросли, причем не только у нас, а вообще в целом на рынке", - добавил он.