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Минфин оценил результат повышения налогов для IT и парка "Великий камень"
28.12.2020 19:07 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 дек – Sputnik. Временное повышение налогов для компаний IT-сферы и китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" принесет около 170 миллионов рублей, сообщил в понедельник первый замминистра финансов Дмитрий Кийко.
© Sputnik Виктор Толочко
Ранее стало известно, что власти республики
По словам Кийко, которые приводит
"Это дополнительно порядка 170 миллионов рублей", – сказал замминистра.
Как ранее сообщал Sputnik, налоги собираются повысить только на 2021-2022 годы. Ставки увеличатся для операторов сотовой связи, ломбардов, а также ТЦ (для них изменятся земельный налог и налог на аренду участков).
Дополнительные средства, которые будут получены от повышения налогов, направят на борьбу с COVID-19.
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Дополнительные средства, которые будут получены от повышения налогов, направят на борьбу с COVID-19.
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