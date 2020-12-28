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Минфин оценил результат повышения налогов для IT и парка "Великий камень"

28.12.2020 19:07 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 дек – Sputnik. Временное повышение налогов для компаний IT-сферы и китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" принесет около 170 миллионов рублей, сообщил в понедельник первый замминистра финансов Дмитрий Кийко.

© Sputnik Виктор Толочко
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Ранее стало известно, что власти республики увеличили ставки подоходного налога для работников ПВТ и парка "Великий камень" с 9% до 13%.

По словам Кийко, которые приводит БелТА, в IT-секторе республики трудятся около 60,5 тысячи человек, а размер средней их зарплаты – пять тысяч рублей. Это позволило сделать расчет эффекта от повышения налогов.

"Это дополнительно порядка 170 миллионов рублей", – сказал замминистра.

Как ранее сообщал Sputnik, налоги собираются повысить только на 2021-2022 годы. Ставки увеличатся для операторов сотовой связи, ломбардов, а также ТЦ (для них изменятся земельный налог и налог на аренду участков).

Дополнительные средства, которые будут получены от повышения налогов, направят на борьбу с COVID-19.

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Теги: Минск
 
 
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Дополнительные средства, которые будут получены от повышения налогов, направят на борьбу с COVID-19.
 
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