Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 дек – Sputnik. Временное повышение налогов для компаний IT-сферы и китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" принесет около 170 миллионов рублей, сообщил в понедельник первый замминистра финансов Дмитрий Кийко.

Ранее стало известно, что власти республики увеличили ставки подоходного налога для работников ПВТ и парка "Великий камень" с 9% до 13%.

По словам Кийко, которые приводит БелТА , в IT-секторе республики трудятся около 60,5 тысячи человек, а размер средней их зарплаты – пять тысяч рублей. Это позволило сделать расчет эффекта от повышения налогов.

"Это дополнительно порядка 170 миллионов рублей", – сказал замминистра.

Как ранее сообщал Sputnik, налоги собираются повысить только на 2021-2022 годы. Ставки увеличатся для операторов сотовой связи, ломбардов, а также ТЦ (для них изменятся земельный налог и налог на аренду участков).

Дополнительные средства, которые будут получены от повышения налогов, направят на борьбу с COVID-19.

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