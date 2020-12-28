ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Посольство России в курсе этой ситуации». Адвокат рассказал, как задерживали одного из сотрудников Пресс-клуба

29.12.2020 06:07 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Адвокат Антон Гашинский рассказал, как задерживали одного из сотрудников Пресс-клуба Сергея Якупова, гражданина России.


Фото: press-club.by

По словам защитника, сотрудники ДФР КГК пришли домой с Сергею и его жене 22 декабря около 18.00.

— Они взломали дверь в тамбуре, зашли в квартиру, где был Сергей, его супруга и маленький ребенок. Предъявили постановление на осмотр квартиры, привели понятых и начали осматривать квартиру. Всего около 7−9 человек принимало участие в осмотре. Осмотр длился несколько часов, забрали компьютеры, мобильные телефоны, пластиковые карты, — рассказал адвокат.

После этого Сергея Якупова отвезли в здание ДФР КГК, ночь он провел там же, на стуле в кабинете. С его слов, его опрашивали без адвоката ночью и утром, хотя он неоднократно заявлял об участии защитника. Потом возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 16 и ч. 2 ст. 243 УК (Пособничество в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере) и вызвали адвокатов на допрос, сообщил Гашинский.

Через несколько часов после допроса стало известно, что в отношении Сергея заместителем генерального прокурора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас уголовное дело передано в Следственный комитет.

Якупов находится в СИЗО на Володарского в Минске. Адвокат встретился с мужчиной 28 декабря.

— Чувствует он себя по-боевому, готов бороться за свою невиновность и свободу. С супругой ему свидания пока не разрешены. С адвокатом он увиделся во второй раз, дважды на допросах. Завтра я планирую посетить его и обсудить условия содержания, — сообщил Гашинский.

Защитник подал жалобу на задержание Якупова, а также планирует ходатайствовать об изменении меры пресечения.

— Посольство России в Минске в курсе этой ситуации. Принимаются усилия по освобождению Сергея. Если до 1 января 2021 года ему не будет предъявлено обвинение, то мера пресечения в виде заключения под стражу должна быть отменена.

Напомним, 22 декабря в белорусский Пресс-клуб пришли силовики. В офисе и дома у сотрудников Пресс-клуба прошли обыски или осмотры. В тот день задержали руководительницу проекта Юлию Слуцкую, программного директора Аллу Шарко, финансового директора Сергея Ольшевского, руководителя Академии Пресс-клуба Сергея Якупова, оператора Петра Слуцкого, а также бывшую журналистку БТ Ксению Луцкину.

Как сообщал TUT.BY адвокат Антон Гашинский, они признаны подозреваемыми по уголовному делу по ч. 2 ст. 243 УК (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). 28 декабря дочь Юлии Слуцкой сообщила, что уголовное дело, по которому подозревают сотрудников Пресс-клуба, передали в Следственный комитет.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Адвокат Антон Гашинский рассказал, как задерживали одного из сотрудников Пресс-клуба Сергея Якупова, гражданина России.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Караев: Я не организовывал насилие, я организовывал охрану общественного порядка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

28.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика