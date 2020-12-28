Караев: Я не организовывал насилие, я организовывал охрану общественного порядка

Источник материала: Tut.by

Помощник президента Беларуси по Гродненской области и экс-министр МВД Беларуси Юрий Караев дал интервью блогеру Алексею Голикову, у которого 23 тысячи подписчиков на YouTube. Караев рассказал, что согласился на интервью, потому что «сферу деятельности — блогерство не замечать и не обращать внимания на нее нельзя, так как блогеры становятся властителями дум, как говорят, и через них идет много коммуникации, их мнение становится дорого».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Караев рассказал об обязанностях помощника президента. Основное — это работа с кадрами, их подбор, назначение, положение дел в трудовых коллективах, контроль за организацией деятельности правоохранительных и силовых органов, в первую очередь — вертикаль власти, а также приемы граждан. Голиков заявил, что пригласил Караева на интервью, позвонив и изложив свою просьбу.

Экс-министр рассказал, что крестился в 42 года, в Бога верит — «иначе зачем бы крестился»? Блогер уточнил, как в понимании Караева увязываются христианство и насилие, пусть и легитимное?

— Наверное, да, христианство не приемлет насилия. Но жизнь такова, что, если мы не будем защищать большинство от меньшинства, следуя только тому, что насилие не проповедуется, не пропагандируется и мы должны его отринуть… Ну мы же военные люди… И какие-то отступления у военных людей должны быть. Если помнить только об этом, что насилие неприемлемо, ну тогда все добрые и хорошие должны разоружиться и бесконечно подставлять правую щеку после левой. Для сохранения государства, для сохранения общественного порядка какое-то минимальное насилие, такое, соразмерное, все же бывает. И без него ну невозможно, — сказал он.

Караев назвал себя патриотом белорусского государства и народа и государственником.

— Патриотизм — это когда ты за свою страну, за свое государство, его прославляешь, любишь, делаешь для него пользу, стремишься, чтобы оно жило лучше, даже скажу так, чем другие, — считает Караев.

Голиков сказал, что и Караев, и экс-министр культуры (вероятно, речь о Павле Латушко. — Прим. ред.) говорят о патриотизме, но они находятся по разные стороны баррикад, и попросил помощника президента «помочь молодому поколению отличить патриотизм от псевдопатриотизма».

— Я с экс-министром культуры не знаком, взглядов его до вот этих событий не знал, не видел. И вот то, что от него исходит сейчас, я считаю, — это даже не псевдопатриотизм, а полнейшее разрушительное деяние для страны. Вот и всё. Я не могу объяснять его мотивы, не знаю, что он за человек. Но мне вот с моим жизненным опытом, с моей стезей сдается, что он совсем не патриот, я даже уверен в этом. Он идет против своего государства. Какие бы у него ни были там аргументы, благие мысли, его призывы для страны, даже не для государства — для страны, губительны.

Если будут выполняться его пожелания и призывы, они ни при какой власти полезны для народа, страны, экономики, культуры, общества не будут. Он через разрушение, через санкции, через ухудшение жизни страны хочет добиться смены власти. То есть, жертвуя уровнем жизни людей, их благосостоянием, имиджем страны (ну имидж — ладно). Чтобы, видимо, людям стало хуже и они подумали: «Так, надо менять власть, раз нам стало хуже». Вот он, наверное, как-то так действует, через не принимаемый мною путь никогда, — заявил Караев.

— Вы говорите, что вы патриот и хотите блага своему народу. Именно поэтому под вашим руководством было организовано, пусть и легитимное, но насилие. Отдельной частью общества это воспринимается как узурпация и пособничество диктаторскому режиму. Экс-министр культуры тоже пытается применить пусть и экономическое насилие, и даже, возможно, и физическое, опять же для того, чтобы сделать в стране лучше. Вы рисуете ситуацию, что его предложения губительны для народа. Некоторые трактуют их как временный вред, — заявил Голиков и привел пример с износившимся коленным суставом, который нужно заменить, сделав операцию.

— Я не организовывал насилие, я организовывал охрану общественного порядка. Вот важная оговорка. Чтобы организовывать насилие, нужно делать шаги по насилию. Издать приказ о насилии, распоряжение — а я издал приказ об организации охраны общественного порядка. Чтобы функционировали все объекты жизнедеятельности, транспортные артерии, коммуникации и нормальная жизнь населенных пунктов и страны. Вот что я организовывал, — ответил Караев и прокомментировал действия оппозиции.

— То, что они предлагают, пока не то что там какое-то доверие вызывает — у них просто призывы убрать коленный сустав. Работающий, кстати, и работающий получше многих других. А какого-то нового они не показали. Какие-то декларации, что к нам придут неведомые силы и заживем мы со всех сторон хорошо и экономически, и, как Остап Бендер говорил, «заграница нам поможет». А с чего ей нам помогать? Потому что он такой великий там, пользуется авторитетом и с его призывами кто-то вкачивать в Беларусь начнет от себя, что ли? Польются на нас блага невиданные откуда-то из других стран или организаций, корпораций? Да нет же, очевидно.

По мнению Караева, аргументы представителей власти «не так красиво подавались, как подаются аргументы оппонентов».

— Их аргументы обернуты в более красивую обертку. Их никто не видел, не опробовал и не знает, как оно будет при их видении мира. А наши — работают и функционируют.

Караев также прокомментировал и то, что к протестующим присоединились «люди с образованием, спортсмены, деятели искусства, экономисты».

— Люди с образованием — это не всегда те, кто попробовал сам поруководить и поуправлять на уровне страны. Государство — настолько сложное, что даже я, будучи министром, скажу так: разбираюсь, наверное, только в своей сфере деятельности и, может быть, немного имею понятие о соседних.

Караев считает, что спортсменов и представителей культуры любит публика, но это не значит, что они разбираются, как управлять страной и как строить экономику.