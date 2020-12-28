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Правозащитники признали политзаключенными еще двух человек - журналиста и бывшего милиционера
29.12.2020 06:07 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусские правозащитники признали политзаключенными журналиста интернет-издания «Первый регион» Сергея Гордиевича и бывшего начальника уголовного розыска Заводского РУВД Минска Дмитрия Кулаковского, которого задержали 4 декабря при попытке выехать за границу,
Журналиста портала «Першы Рэгiён» Сергея Гордиевича задержали 22 декабря, а позже
Бывшего начальника уголовного розыска Заводского РУВД Дмитрия Кулаковского
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По данным правозащитников, сейчас в списке политзаключенных 169 человек.
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