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Правозащитники признали политзаключенными еще двух человек - журналиста и бывшего милиционера

29.12.2020 06:07 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусские правозащитники признали политзаключенными журналиста интернет-издания «Первый регион» Сергея Гордиевича и бывшего начальника уголовного розыска Заводского РУВД Минска Дмитрия Кулаковского, которого задержали 4 декабря при попытке выехать за границу, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна».


Фото: «Першы Рэгіён»

Журналиста портала «Першы Рэгiён» Сергея Гордиевича задержали 22 декабря, а позже отправили под домашний арест. Ранее следователь объяснил жене журналиста, что задержание было связано с делом об оскорблении, по которому проводится проверка.

Бывшего начальника уголовного розыска Заводского РУВД Дмитрия Кулаковского задержали в начале декабря. Он покинул службу вскоре после президентских выборов, поскольку был не согласен с действиями власти. В октябре его задержали сотрудники управления собственной безопасности милиции, почти месяц он провел в изоляторе на Окрестина, где с ним обращались так, что в знак протеста он глотал металлические предметы. В отношении Кулаковского возбуждено уголовное дело по факту оскорбления представителя власти. Дмитрий пытался покинуть Беларусь, его задержали на границе и доставили в изолятор.

По данным правозащитников, сейчас в списке политзаключенных 169 человек.

 
Теги: Минск
 
 
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По данным правозащитников, сейчас в списке политзаключенных 169 человек.
 
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