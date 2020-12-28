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Укладка "Северного потока 2" в немецких водах завершена

29.12.2020 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 дек – Sputnik. Компания Nord Stream 2 завершила укладку трубопровода в немецкой исключительной зоне, передает РИА Новости со ссылкой на агентство DPA.

Работы в немецких водах начались 5 декабря, разрешение от властей ФРГ было получено на весь месяц. Далее прокладка будет вестись в территориальных водах Дании, начать их планируется уже в январе.

© Sputnik / Григорий Дубовицкий
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Работу будет продолжать судно "Фортуна" при поддержке других кораблей.

Датское морское управление 23 декабря сообщило, что "Фортуна" планирует начать укладку труб у берегов страны 15 января. В работах также примут участие строительные корабли "Балтийский исследователь" и "Мурман" вместе с судами снабжения.

"Северный поток 2" – две ветки газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Он строится от побережья России до Германии через Балтийское море. Против проекта выступают США, продвигающие в Европе свой сжиженный газ, а также Украина и ряд других стран.

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Теги: Минск
 
 
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Дальнейшие работы по прокладке продолжатся уже в январе – и пройдут они в территориальных водах Дании.
 
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