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Правительство Литвы намерено помочь работникам санатория «Беларусь», счета которого заблокировали из-за санкций
29.12.2020 09:27 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Представители правительства Литвы обдумывают, как помочь литовским работникам санатория в Друскининкай,
— Мы прекрасно понимаем, в какой сложной ситуации оказались несколько сотен работающих на этом белорусском предприятии граждан Литвы — в настоящее время обсуждаются все варианты, как напрямую помочь им, но не оказывать никакой помощи режиму, — сказала пресс-секретарь главы литовского МИД Витауте Шмайжите.
Она отметила, что помощь литовским работникам санатория будет оказана без помощи режиму Александра Лукашенко.
Шмайжите также подчеркнула, что из-за продолжающегося в Беларуси насилия риск для предприятий, которые напрямую работают с режимом, возрастает.
— Очень важно не забывать, почему были введены санкции в отношении предприятий и физических лиц Беларуси — из-за непрекращающегося насилия против мирных протестующих в Беларуси, вероятно, что санкций будет все больше. Только так мы можем продемонстрировать, что то, что происходит на улицах Минска, неприемлемо. На фоне непрекращающихся протестов и незаконного их подавления риски для предприятий, работающих напрямую с режимом, возрастают, — отметила пресс-секретарь.
Счета санатория «Беларусь», который принадлежит Управлению делами президента Беларуси,
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Правительство Литвы намерено помочь работникам санатория «Беларусь», счета которого заблокировали из-за санкций
«На фоне непрекращающихся протестов и незаконного их подавления риски для предприятий, работающих напрямую с режимом, возрастают», - отметила пресс-секретарь...
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