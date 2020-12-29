Правительство Литвы намерено помочь работникам санатория «Беларусь», счета которого заблокировали из-за санкций

Источник материала: Tut.by

Представители правительства Литвы обдумывают, как помочь литовским работникам санатория в Друскининкай, сообщает Delfi . Напомним, банковские счета санатория были заблокированы из-за санкций Евросоюза.



Фото: sanatoriums.com

— Мы прекрасно понимаем, в какой сложной ситуации оказались несколько сотен работающих на этом белорусском предприятии граждан Литвы — в настоящее время обсуждаются все варианты, как напрямую помочь им, но не оказывать никакой помощи режиму, — сказала пресс-секретарь главы литовского МИД Витауте Шмайжите.

Она отметила, что помощь литовским работникам санатория будет оказана без помощи режиму Александра Лукашенко.

Шмайжите также подчеркнула, что из-за продолжающегося в Беларуси насилия риск для предприятий, которые напрямую работают с режимом, возрастает.

— Очень важно не забывать, почему были введены санкции в отношении предприятий и физических лиц Беларуси — из-за непрекращающегося насилия против мирных протестующих в Беларуси, вероятно, что санкций будет все больше. Только так мы можем продемонстрировать, что то, что происходит на улицах Минска, неприемлемо. На фоне непрекращающихся протестов и незаконного их подавления риски для предприятий, работающих напрямую с режимом, возрастают, — отметила пресс-секретарь.

Счета санатория «Беларусь», который принадлежит Управлению делами президента Беларуси, были арестованы 18 декабря, а причина — санкции, введенные ЕС в отношении Беларуси. Под данным Фонда соцстрахования Литвы, в санатории работают 393 человека.