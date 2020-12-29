Лукашенко подписал указ о созыве Всебелорусского народного собрания. Кто может туда попасть?

Источник материала: Tut.by

Шестое Всебелорусское народное собрание пройдет 11−12 февраля. Именно в эти дни около 2700 отобранных человек со всех уголков страны соберутся в столице, чтобы обсудить планы социально-экономического и общественно-политического развития на ближайшие пять лет. 29 декабря стартует выдвижение делегатов. Но как обычному белорусу попасть на съезд, не совсем понятно.



Фото: пресс-служба президента

Александр Лукашенко подписал указ № 492 о созыве шестого Всебелорусского народного собрания, где говорится, что всего ожидается 2700 участников. «Участники форума от областей и Минска избираются с учетом норм представительства районными и городскими Советами депутатов и наиболее многочисленными общественными объединениями. При этом от каждой области в собрании примет участие не более 310 человек, от Минска — не более 370 граждан», — сообщается на сайте , посвященном Всебелорусскому народному собранию.

Всебелорусское народное собрание — это что вообще такое?

На Всебелорусском народном собрании власти рассказывают о достижениях в развитии страны за предыдущие пять лет и обсуждают программные документы на новый срок.

Распоряжение о подготовке предстоящего шестого Всебелорусского народного собрания было подписано 29 октября Александром Лукашенко, он же издал указ о его проведении, утвердил дату и количество участников форума. Контролирует весь процесс Администрация президента. Специально для подготовки создан республиканский организационный комитет, руководит которым премьер-министр Роман Головченко.

В этот раз, кроме социально-экономических программных документов, на собрании обсудят и политические вопросы, а именно конституционные изменения. Как изменится белорусская Конституция, «решит только белорусский народ», заявлял ранее Александр Лукашенко. Все указывает на то, что участники Всебелорусского народного собрания и будут теми, кто первым услышит предполагаемые изменения.

Уже начали работать республиканский и региональные организационные комитеты, а 29 декабря стартует избрание делегатов, сообщает пресс-служба Александра Лукашенко.

Кто эти люди, которые участвуют в форуме?

Традиционно участниками Всебелорусского народного собрания становились около 2500 человек: по 350 от каждой области и 400 — от Минска. Как правило в двухдневном форуме принимают участие представители разных ветвей власти, руководители и сотрудники крупных предприятий, представители различных организаций из всех регионов страны, в первую очередь это представители БРСМ и «Белой Руси».

— Это должны быть люди, представляющие все слои и группы нашего населения, весь белорусский народ. Так у нас было всегда начиная с 1996 года, когда мы провели первый Всебелорусский съезд, — заявил Александр Лукашенко, говоря о будущих участниках шестого съезда.

В понедельник утром активист Антон Мотолько опубликовал в своем телеграм-канале фото списка, где говорится, что делегатами на собрание предлагается выдвинуть 169 депутатов и членов Совета Республики Национального собрания, 44 высокопоставленных чиновника, 25 человек из службы безопасности президента и 7 — из Администрации президента, 80 представителей дипкорпуса, международных организаций и белорусской диаспоры, 13 представителей политических партий.

А я могу стать участником Всебелорусского народного собрания?

Участниками шестого Всебелорусского народного собрания могут стать

совершеннолетние и зарегистрированные по месту жительства

на территории Беларуси граждане, говорится в указе. А также депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики Национального собрания.

Порядок выдвижения кандидатур и избрания участников шестого Всебелорусского народного собрания должен утвердить председатель республиканского организационного комитета Роман Головченко.

Перечень приглашенных лиц формируется республиканским организационным комитетом по подготовке и проведению шестого Всебелорусского народного собрания «из числа:

руководителей государственных органов и организаций

представителей местных Советов депутатов, общественных объединений, средств массовой информации,

сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в Республике Беларусь,

представителей белорусских диаспор, международных и иностранных организаций в Республике Беларусь и

иных лиц»,

— говорится в указе о созыве шестого собрания.

Областные и минский городской организационные комитеты по подготовке и проведению собрания устанавливают пропорционально численности взрослого населения нормы представительства участников от районов, городов и доводят их до районных, городских организационных комитетов. Далее по установленным нормам участники избираются местными Советами депутатов и наиболее многочисленными общественными объединениями.

Политик Андрей Дмитриев вспоминает, что в 2010 году оппозиция в лице Владимира Некляева пыталась попасть на четвертый такой форум, для этого даже собрали 25 тысяч подписей граждан. Но попытка не увенчалась успехом. Прошло десять лет, стартует выдвижение делегатов на очередное собрание, однако за день до этого на сайтах местных администраций не удалось найти информацию о том, как гражданин может принять в участие во всенародном форуме.

За день до старта выдвижения делегатов в администрации Центрального района Минска не смогли рассказать, как проходит избрание делегатов и как желающие могут выдвинуть свою кандидатуру. В отделе идеологии Советского района столицы отказались от комментариев. Не удалось что-то узнать и в Гомельском облисполкоме, так как специалиста, владеющего вопросом, «вызвали», после чего отвечать на звонки она перестала. Это может быть связано с тем, что на места не спущены указания по процедуре. Только в Волковысском исполнительном комитете подтвердили, выдвинуться можно от трудового коллектива или организации. Там же сообщили, что можно выдвинуться индивидуально, однако по процедуре пока пояснить не смогли.

Представитель республиканского оргкомитета по подготовке Всебелорусского собрания из Администрации президента по этому вопросу тоже не смог дать никаких пояснений. Позже он сообщил, что до публикации официального документа комментариев не будет.

В 2016 году была возможность податься на участие в форуме, не прописанная в указе президента о созыве собрания. Для этого нужно было собрать 300 подписей в свою пользу, сообщали «Еврорадио» в идеологическом отделе Администрации Московского района Минска.

— Оформляете решение собрания граждан по месту жительства в протокол и предъявляете в районный организационный комитет по подготовке Всебелорусского собрания, — рассказывал тогда чиновник.