МИД считает подписание Акта о демократии в Беларуси недружественным шагом, а действия США - «пародийными»

Источник материала: Tut.by

Принятый США «Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси» является недружественным шагом и неприкрытым вмешательством. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Наше отношение как к подобным шагам, так и непосредственно к указанному так называемому Акту было довольно четко и неоднократно обозначено. В том числе в соответствующих предметных заявлениях депутатского корпуса. Большего внимания этот, мягко говоря, со всех точек зрения странный и бесполезный документ вряд ли стоит. И укреплению суверенитета Беларуси он точно не поможет», — отметил Глаз.

«При этом следует понимать, что именно так выглядит однозначно недружественный шаг и неприкрытое вмешательство во внутренние дела суверенного государства», — продолжил представитель МИД.

«Ну и, конечно, совершенно пародийно смотрится навязывание американскими законодателями каких-то демократических шаблонов другим странам, когда в самих США положение дел с демократией весьма и весьма далеко от идеала», — дополнил Глаз.

Вместе с тем, в МИД Беларуси отметили, что Минск по-прежнему настроен на нормализацию отношений с Вашингтоном, притом, как с уходящей, так и с будущей администрацией, «но сугубо через равноправный и взаимоуважительный диалог».

Напомним, накануне действующий президент США Дональд Трамп подписал законопроект о бюджете на 2021 финансовый год, который в числе прочего включает обновленный Акт о демократии в Беларуси.

Данный документ расширяет полномочия президента США по введению санкций в отношении Беларуси. В нем также перечислены меры по оказанию помощи в продвижении демократии и поддержку белорусского гражданского общества.

Кроме того, обновленный Акт призывает к проведению новых президентских выборов; признает Координационный совет, созданный по инициативе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, в качестве легитимного института для участия в диалоге о мирной передаче власти; требует освобождения всех политических заключенных; заявляет о политике США по «непризнанию включения Беларуси в „Союзное государство“ с Россией».

Также в течение 120 дней госсекретарь и глава национальной разведки США должны предоставить доклад об угрозе суверенитету и независимости Беларуси со стороны России. Еще один доклад — об имуществе Александра Лукашенко и членов его семьи — должен быть подготовлен министром финансов США, госсекретарем и главой разведки в течение 90 дней.