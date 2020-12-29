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«Грушевский посад» не передадут УКСу, так как нет оснований. ОБЭП не нашел признаков преступления в деятельности застройщика
29.12.2020 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В редакцию портала прислали постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц ООО «Жилстройкомплект» (ЖСК), которое возводит печально знаменитый жилой комплекс «Грушевский посад». Правоохранители не видят в действиях руководства ЖСК состава преступления. Что это значит для держателей жилищных облигаций «Грушевского посада»?
"За отсутствием в деянии состава преступления"
6 ноября Вриод начальника Криминальной милиции управления Гриб В.В. подписал постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 5 ноября 2020 года, вынесенное сотрудником ОБЭП Московского района г. Минска со ссылкой на статью 174 УПК и пункт 2 части 1 статьи 29 УПК Республики Беларусь.
Также в распоряжении редакции есть 2 тома экспертизы ОБЭП по ЖСК. Там правоохранители признали ООО «Жилстройкоплект» по состоянию на 01.01.2020 платежеспособным. А вот платежеспособность по состоянию на 29.06.2020 эксперты дать не смогли, так как ЖСК не предоставил для оценки бухгалтерскую документацию.
Мы отправили в Мингорисполком официальный запрос о дальнейшей судьбе долгостроя «Грушевский посад». Однако нам ничего не ответили.
Юрист: "Оснований для изъятия объекта, как это было с Тамбазом, нет"
Юридическую оценку полученным документам и ситуации дал кандидат юридических наук, доцент международного университета МИТСО Вероника Литвинко:
- Согласно ч. 2 п.1 ст. 174 «По поступившему заявлению или сообщению о преступлении либо при непосредственном обнаружении признаков преступления орган дознания… принимает одно из следующих решений:
1) о возбуждении уголовного дела;
2) об отказе в возбуждении уголовного дела;
3) о передаче заявления, сообщения по подследственности, компетенции;
4) о прекращении проверки и разъяснении заявителю права возбудить в суде в соответствии со статьей 426 настоящего Кодекса уголовное дело частного обвинения, за исключением случая, предусмотренного частью 5-1 статьи 26 настоящего Кодекса.
Также в постановлении указано основание для принятия такого решения: п.2 ч. 1 ст. 29 УПК.
То есть была применена норма статьи об «обстоятельствах, исключающих производство по уголовному делу», а именно: «1. Уголовное дело не может быть возбуждено… за отсутствием в деянии состава преступления».
То есть сотрудники ОБЭП Московского РУВД по г. Минску за срок, более чем 4 с лишним месяца (с 29.06.2020 года по 05.11.2020 г.) не увидели в деяниях Волоха И.П., его жены и должностных лиц ООО «Жилстройкомплект» состава преступления, даже если не брать такой квалифицирующий признак как организованная преступная группа.
Оснований для подготовки и передачи Мингорисполкомом президенту проекта указа с докладной запиской об изъятии Объекта, как это было с Тамбазом, нет.
Однако. Согласно ч. 3 ст. 178 УПК «Отказ в возбуждении уголовного дела может быть обжалован начальнику следственного подразделения, прокурору или в суд». То есть в данном конкретном случае люди могут обжаловать это постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в прокуратуру или в суд.
В этом случае получаем еще один круг хождений и никакой гарантии о том, что уголовное дело все же будет, а равно будет ли возмещение людям, которые пострадали от этого всего.
Вероятнее всего, придется обращаться с жалобой в прокуратуру, ссылаясь на полномочия прокуратуры, предусмотренные п. 5 ч. 1 ст. 179 УПК Республики Беларусь и просить направить материалы на дополнительную проверку.
То есть на сегодня ситуация такова: домов нет, денег, оплаченных гражданами нет, стройка не ведется, виноватых тоже нет.
Денег за облигации также не ждите
ООО «Генеральный подрядчик», которое является не только генеральным подрядчиком в проекте ЖК «Грушевский посад», но и обеспечивал многие серии жилищных облигаций (32, 34, 35 серии) либо недвижимостью, либо поручительством, устойчиво неплатежеспособен и в отношении него
Это очень плохие новости для держателей жилищных облигаций 34 серии, потому что они приобрели ценные бумаги ООО «Жилстройкомплект» непосредственно у ООО «Генеральный подрядчик».
- По соглашениям от февраля 2019 г., согласно пункта 1.1, заказчик обязуется организовать строительство квартиры жилого дома № 4 в Минске и обеспечить выкуп жилищных облигаций для приобретения вышеуказанной квартиры и передать ее мне при погашении эквивалентного количества приобретенных мной жилищных облигаций. Согласно п. 3.2 вышеуказанного Соглашения покупатель должен был приобрести жилищные облигации путем заключения договора купли-продажи жилищных именных облигаций с ООО «Генеральный подрядчик», - рассказывает один из дольщиков. - Перечисление стоимости облигаций производилось на счет ООО «Генеральный подрядчик» в ЗАО «РРБ-банк». В соответствии с этим был заключен договор купли-продажи ценных бумаг с ООО «Генеральный подрядчик». Была оплачена вся сумма. Согласно п. 5 решения ООО «Жилстройкомплект» о 34-м выпуске жилищных облигаций «Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены, в первую очередь, на строительство жилого дома №4 (секции №1, 2), во вторую очередь - на финансирование строительства других объектов недвижимости в г. Минске».
Налоговые органы Кобринского района подали заявление в Экономический суд Брестской области об экономической несостоятельности (банкротстве) ООО «Генеральный подрядчик» в связи с неисполнением обязанности по уплате обязательных платежей. 26.08.2020 г. Экономическим судом Брестской области начато дело № 86-10Б/2020 по заявлению ИМНС по Кобринскому району. А в дальнейшем начато дело в процедуре «Конкурсное производство».
Однако,
Цена объекта обеспечения снизилась в 6 раз
ООО «Генеральный подрядчик» начал активно распродавать свои активы. На площадке по продаже имущества «БелЮрОбеспечение»
К примеру, в информации об эмиссии жилищных облигаций 31 выпуска ООО «Жилстройкомплект» в способе и условиях обеспечения исполнения обязательств Эмитента фигурирует здание по адресу Брестская область, Кобринский р-н, г. Кобрин, ул. Ленина, 62/14 площадью в 602.4 квадратных метров.
При выпуске жилищных облигаций оценщик Андрей Жигадло оценил это здание в $172.405. На сайте «БелЮрОбеспечение» это же здание
Оценка для эмиссии жилищных облигаций проходила в 2017 году. За три года имущество подешевело в 6 раз.
Капитальное строение по адресу Кобринский р-н, г. Кобрин, ул. Ленина, д.62 площадью в 22.8 квадратных метров в 2017 году было оценено Андреем Жигадло в $54.334. Сейчас оказалось, что "капитальное строение" – это бункер для осадка, и
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«Грушевский посад» не передадут УКСу, так как нет оснований. ОБЭП не нашел признаков преступления в деятельности застройщика
В редакцию портала прислали постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц ООО «Жилстройкомплект» (ЖСК), которое возводит...
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