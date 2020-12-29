«Грушевский посад» не передадут УКСу, так как нет оснований. ОБЭП не нашел признаков преступления в деятельности застройщика

Источник материала: realt.by

В редакцию портала прислали постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц ООО «Жилстройкомплект» (ЖСК), которое возводит печально знаменитый жилой комплекс «Грушевский посад». Правоохранители не видят в действиях руководства ЖСК состава преступления. Что это значит для держателей жилищных облигаций «Грушевского посада»?

6 ноября Вриод начальника Криминальной милиции управления Гриб В.В. подписал постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 5 ноября 2020 года, вынесенное сотрудником ОБЭП Московского района г. Минска со ссылкой на статью 174 УПК и пункт 2 части 1 статьи 29 УПК Республики Беларусь.

Также в распоряжении редакции есть 2 тома экспертизы ОБЭП по ЖСК. Там правоохранители признали ООО «Жилстройкоплект» по состоянию на 01.01.2020 платежеспособным. А вот платежеспособность по состоянию на 29.06.2020 эксперты дать не смогли, так как ЖСК не предоставил для оценки бухгалтерскую документацию.

По результатам проведенной проверки, на основании п. 2 ч. 1 ст. 29 УПК Республики Беларусь принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела».

«Сообщаю, что по Вашему заявлению в отношении должностных лиц ООО «Жилстройкоплект» по факту завладения мошенническим путем денежными средствами граждан под предлогом покупки жилищных облигаций и последующего приобретения недвижимости (квартир) проведена проверка в порядке статьи 174 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь.

Мы отправили в Мингорисполком официальный запрос о дальнейшей судьбе долгостроя «Грушевский посад». Однако нам ничего не ответили.

Юрист: "Оснований для изъятия объекта, как это было с Тамбазом, нет"

Юридическую оценку полученным документам и ситуации дал кандидат юридических наук, доцент международного университета МИТСО Вероника Литвинко:

- Согласно ч. 2 п.1 ст. 174 «По поступившему заявлению или сообщению о преступлении либо при непосредственном обнаружении признаков преступления орган дознания… принимает одно из следующих решений:

1) о возбуждении уголовного дела;

2) об отказе в возбуждении уголовного дела;

3) о передаче заявления, сообщения по подследственности, компетенции;

4) о прекращении проверки и разъяснении заявителю права возбудить в суде в соответствии со статьей 426 настоящего Кодекса уголовное дело частного обвинения, за исключением случая, предусмотренного частью 5-1 статьи 26 настоящего Кодекса.

Также в постановлении указано основание для принятия такого решения: п.2 ч. 1 ст. 29 УПК.

То есть была применена норма статьи об «обстоятельствах, исключающих производство по уголовному делу», а именно: «1. Уголовное дело не может быть возбуждено… за отсутствием в деянии состава преступления».

То есть сотрудники ОБЭП Московского РУВД по г. Минску за срок, более чем 4 с лишним месяца (с 29.06.2020 года по 05.11.2020 г.) не увидели в деяниях Волоха И.П., его жены и должностных лиц ООО «Жилстройкомплект» состава преступления, даже если не брать такой квалифицирующий признак как организованная преступная группа.

Оснований для подготовки и передачи Мингорисполкомом президенту проекта указа с докладной запиской об изъятии Объекта, как это было с Тамбазом, нет.

Однако. Согласно ч. 3 ст. 178 УПК «Отказ в возбуждении уголовного дела может быть обжалован начальнику следственного подразделения, прокурору или в суд». То есть в данном конкретном случае люди могут обжаловать это постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в прокуратуру или в суд.

В этом случае получаем еще один круг хождений и никакой гарантии о том, что уголовное дело все же будет, а равно будет ли возмещение людям, которые пострадали от этого всего.

Вероятнее всего, придется обращаться с жалобой в прокуратуру, ссылаясь на полномочия прокуратуры, предусмотренные п. 5 ч. 1 ст. 179 УПК Республики Беларусь и просить направить материалы на дополнительную проверку.

То есть на сегодня ситуация такова: домов нет, денег, оплаченных гражданами нет, стройка не ведется, виноватых тоже нет.