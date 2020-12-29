Продажи упали на 15%. Обзор по загородной недвижимости за ноябрь 2020 года

На фоне снижения спроса продавцы загородной недвижимости обычно откладывают продажу до начала “высокого” сезона- уже начиная с сентября число объявлений в базе постепенно снижается. Осень текущего года прошла по нетипичному сценарию: в сентябре и октябре предложениеросло, а в ноябре - снизилось, но не так сильно.