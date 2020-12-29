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Продажи упали на 15%. Обзор по загородной недвижимости за ноябрь 2020 года

29.12.2020 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На фоне снижения спроса продавцы загородной недвижимости обычно откладывают продажу до начала “высокого” сезона- уже начиная с сентября число объявлений в базе постепенно снижается. Осень текущего года прошла по нетипичному сценарию: в сентябре и октябре предложениеросло, а в ноябре - снизилось, но не так сильно. 

В прошлыегоды сокращение числа объектов в ноябре составляло в среднем около 5%за месяц, в 2020 - только 2%. 

Предложение сократилось практически у всех типов загородной недвижимости.Сильнее других - удач (-5% за месяц)и участков (-3%). На общем фоне выделялись современные дома (построенные после 2010 года),числокоторыхв ноябре увеличилось на 1%. 

Продажи упали на 15%. Обзор по загородной недвижимости за ноябрь 2020 года

В 2020 годусезонное снижение спросаусилилосьза счет общей кризисной обстановки в стране. За месяц продажи загородной недвижимости в Минском районе сократились на 15%, а в соседних районах - сразу на треть.  

Текущий уровень спроса на загородную недвижимость в среднем на 40% ниже, чем в ноябре прошлого года. 

Средние цены за месяц практически не изменились. Небольшой рост (+1%) был зафиксирован у дач и участков, недостроенные дома стали дешевле в среднем на 1.6%. 


Продажи упали на 15%. Обзор по загородной недвижимости за ноябрь 2020 года

Ситуация в Минске 

На рынке домов в черте Минска за месяц изменений не произошло ни в уровне предложения, ни в уровне цен. К концу ноября квадратный метр домов в столице стоил в среднем 1119 $. 

За последние 12 месяцев средняя цена на индивидуальные дома в Минске выросла на 5%. 

 
Теги: Минск
 
 
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С приходом осенних месяцев спрос на рынке загородной недвижимости традиционно снижается вплоть до февраля. В 2020 году за счет неблагоприятной экономической и...
 
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