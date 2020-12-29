Условия задачи: сделать из "однушки" площадью 50 кв.м. три варианта планировки

Специалисты строительной компании "ТЕНКинвест" отмечают, что покупатели квартир все чаще предпочитают просторные однокомнатные квартиры-студии стандартным "двушкам". Потому что именно такой формат жилья при минимальных затратах позволяет воплотить практически любую идею в планировочных решениях.

Именно поэтому мы взяли просторную "однушку" жилого комплекса "4 сезона" , и обратились к дизайнерам компании "Студия 57". Перед ними стояла задача представить 3 варианта планировки пространства, которые бы подходили под разные запросы покупателей.

Для разработки планировки выбрали квартиру-студию площадью 50 кв.м (пример подобной квартиры можно увидеть здесь ). Самым большим помещением в квартире стала гостиная, совмещенная с кухней. Отдельно выделена спальня с полноценной двухспальной кроватью. Все самые значимые вариации касаются зонирования гостиной и использования лоджии как полноценной небольшой комнаты.

Санузел во всех вариантах планировок совмещенный. Здесь компактно поместились ванна, туалет, стиральная машина и шкаф для хранения вещей.