ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Как сделать из "однушки" "евродвушку": три самые популярные идеи с примерами и визуализацией

29.12.2020 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Сейчас очень популярным форматом жилья стали просторные однокомнатные квартиры-студии, площадью от 40 кв.м. Мы предложили дизайнерам компании "Студия 57" сделать 3 проекта одного и того же пространства, которые будут отвечать разным запросам заказчика. В качестве примера мы выбрали "однушку" в ЖК "4 сезона", которая, по словам застройщика, пользуется большой популярностью среди покупателей. В конце текста голосуйте за понравившийся вариант.

Как сделать из "однушки" "евродвушку": три самые популярные идеи с примерами и визуализацией

Условия задачи: сделать из "однушки" площадью 50 кв.м. три варианта планировки

Специалисты строительной компании "ТЕНКинвест" отмечают, что покупатели квартир все чаще предпочитают просторные однокомнатные квартиры-студии стандартным "двушкам". Потому что именно такой формат жилья при минимальных затратах позволяет воплотить практически любую идею в планировочных решениях. 

Именно поэтому мы взяли просторную "однушку" жилого комплекса "4 сезона", и обратились к дизайнерам компании "Студия 57". Перед ними стояла задача представить 3 варианта планировки пространства, которые бы подходили под разные запросы покупателей.  

Для разработки планировки выбрали квартиру-студию площадью 50 кв.м (пример подобной квартиры можно увидеть здесь). Самым большим помещением в квартире стала гостиная, совмещенная с кухней. Отдельно выделена спальня с полноценной двухспальной кроватью. Все самые значимые вариации касаются зонирования гостиной и использования лоджии как полноценной небольшой комнаты.

Санузел во всех вариантах планировок совмещенный. Здесь компактно поместились ванна, туалет, стиральная машина и шкаф для хранения вещей.

Как сделать из "однушки" "евродвушку": три самые популярные идеи с примерами и визуализацией
Как сделать из "однушки" "евродвушку": три самые популярные идеи с примерами и визуализацией
Как сделать из "однушки" "евродвушку": три самые популярные идеи с примерами и визуализацией

Вариант 1: Гостиная, отдельная спальня и кабинет на лоджии

Запрос: Кабинет и отдельная спальня в однушке

В первом варианте планировки большой угловой диван в гостиной может стать ярким акцентом в помещении, разделяя обеденную и гостевую зоны. 

При этом во всех комнатах сразу продуманы места для хранения вещей: шкафы есть в спальне, прихожей и даже на лоджии. Кстати, именно лоджия площадью 6 кв.м. превратилась в рабочий кабинет.

Как сделать из "однушки" "евродвушку": три самые популярные идеи с примерами и визуализацией

Вариант 2: Барная стойка вместо стола в гостиной и чилаут-зона на лоджии

Запрос: Максимально динамичное пространство, которое может использоваться по-разному

В другом варианте дизайнеры предлагают убрать обеденный стол из гостиной, заменив его на более современную барную стойку. С одной стороны от барной стойки расположился кухонный гарнитур, с другой -- гостевая зона с большим угловым диваном и телевизором.

Лоджия в этом варианте планировки превратилась в полноценную комнату отдыха, которая при необходимости превращается в небольшую рабочую зону.

Как сделать из "однушки" "евродвушку": три самые популярные идеи с примерами и визуализацией

Вариант 3: Полное разделение гостиной, обеденной зоны и спальни

Запрос: Наличие в квартире полноценной зоны отдыха и выделенного гостевого пространства

Еще один вариант планировки полностью разграничивает зону отдыха и гостиную. В большой гостиной разместилась кухонная зона с барной стойкой и вместительным обеденным столом. Здесь же расположен большой угловой диван, напротив которого на стене висит телевизор.

Как сделать из "однушки" "евродвушку": три самые популярные идеи с примерами и визуализацией

Визуализация проекта с мебелью

А теперь давайте представим, как один из вариантов планировки будет выглядеть с мебелью. Для визуализации проекта дизайнеры выбрали квартиру для девушки, предпочитающей натуральные материалы и спокойные, нейтральные тона в интерьере.

Как сделать из "однушки" "евродвушку": три самые популярные идеи с примерами и визуализацией
Как сделать из "однушки" "евродвушку": три самые популярные идеи с примерами и визуализацией

Большое пространство гостиной разделено акцентным диваном насыщенного зеленого цвета. Этот же цвет мы увидим затем в каждой комнате, где каждая деталь сочетается с интерьером всей квартиры в целом.

Прямо за диваном стоит обеденный стол. Для того, чтобы не перегружать пространство углами, стол был выбран круглый, максимально легкой конструкции. Вместительный кухонный гарнитур нежно-розового цвета делает интерьер более романтичным.

Как сделать из "однушки" "евродвушку": три самые популярные идеи с примерами и визуализацией
Как сделать из "однушки" "евродвушку": три самые популярные идеи с примерами и визуализацией

В спальне дизайнер использовала те же спокойные тона, что и во всей квартире. На лоджии прямо у окна уютно расположилось кресло-груша. Здесь же удобный стеллаж для хранения вещей и письменный стол в том же нежно-розовом цвете, что и кухня.

Как сделать из "однушки" "евродвушку": три самые популярные идеи с примерами и визуализацией
Как сделать из "однушки" "евродвушку": три самые популярные идеи с примерами и визуализацией

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас очень популярным форматом жилья стали просторные однокомнатные квартиры-студии, площадью от 40 кв.м. Мы предложили дизайнерам компании "Студия 57" сделать 3...
 
Новости дня
Новости экономики
 
«Посольство России в курсе этой ситуации». Адвокат рассказал, как задерживали одного из сотрудников Пресс-клуба
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

28.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика