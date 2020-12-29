|
Как сделать из "однушки" "евродвушку": три самые популярные идеи с примерами и визуализацией
29.12.2020 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сейчас очень популярным форматом жилья стали просторные однокомнатные квартиры-студии, площадью от 40 кв.м. Мы предложили дизайнерам компании "Студия 57" сделать 3 проекта одного и того же пространства, которые будут отвечать разным запросам заказчика. В качестве примера мы выбрали "однушку" в
Условия задачи: сделать из "однушки" площадью 50 кв.м. три варианта планировки
Специалисты строительной компании "ТЕНКинвест" отмечают, что покупатели квартир все чаще предпочитают просторные однокомнатные квартиры-студии стандартным "двушкам". Потому что именно такой формат жилья при минимальных затратах позволяет воплотить практически любую идею в планировочных решениях.
Именно поэтому мы взяли просторную "однушку"
Для разработки планировки выбрали квартиру-студию площадью 50 кв.м (пример подобной квартиры можно увидеть
Санузел во всех вариантах планировок совмещенный. Здесь компактно поместились ванна, туалет, стиральная машина и шкаф для хранения вещей.
Вариант 1: Гостиная, отдельная спальня и кабинет на лоджии
Запрос: Кабинет и отдельная спальня в однушке
В первом варианте планировки большой угловой диван в гостиной может стать ярким акцентом в помещении, разделяя обеденную и гостевую зоны.
При этом во всех комнатах сразу продуманы места для хранения вещей: шкафы есть в спальне, прихожей и даже на лоджии. Кстати, именно лоджия площадью 6 кв.м. превратилась в рабочий кабинет.
Вариант 2: Барная стойка вместо стола в гостиной и чилаут-зона на лоджии
Запрос: Максимально динамичное пространство, которое может использоваться по-разному
В другом варианте дизайнеры предлагают убрать обеденный стол из гостиной, заменив его на более современную барную стойку. С одной стороны от барной стойки расположился кухонный гарнитур, с другой -- гостевая зона с большим угловым диваном и телевизором.
Лоджия в этом варианте планировки превратилась в полноценную комнату отдыха, которая при необходимости превращается в небольшую рабочую зону.
Вариант 3: Полное разделение гостиной, обеденной зоны и спальни
Запрос: Наличие в квартире полноценной зоны отдыха и выделенного гостевого пространства
Еще один вариант планировки полностью разграничивает зону отдыха и гостиную. В большой гостиной разместилась кухонная зона с барной стойкой и вместительным обеденным столом. Здесь же расположен большой угловой диван, напротив которого на стене висит телевизор.
Большое пространство гостиной разделено акцентным диваном насыщенного зеленого цвета. Этот же цвет мы увидим затем в каждой комнате, где каждая деталь сочетается с интерьером всей квартиры в целом.
Прямо за диваном стоит обеденный стол. Для того, чтобы не перегружать пространство углами, стол был выбран круглый, максимально легкой конструкции. Вместительный кухонный гарнитур нежно-розового цвета делает интерьер более романтичным.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас очень популярным форматом жилья стали просторные однокомнатные квартиры-студии, площадью от 40 кв.м. Мы предложили дизайнерам компании "Студия 57" сделать 3...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)