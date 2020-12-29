МИД: ситуация с санаторием «Беларусь» в Литве - лицемерие высшей пробы

Источник материала: Tut.by

Санкции в отношении белорусского санатория бьют не только белорусам, но и по литовцам. В МИД Беларуси прокомментировали намерение правительства Литвы помочь работникам санатория «Беларусь», счета которого заблокировали из-за санкций.



Санаторий «Беларусь» в Друскининкае. Фото: Facebook

— Это не только та ущербность принятых ЕС решений, о которой мы постоянно говорили, но и пример лицемерия высшей пробы. Сразу литовская сторона совершенно бездумно или, наоборот, осознанно заваривает проблему, намеренно оставив своих граждан в новогодние праздники без заработной платы, а затем активно заявляет, подчеркну — пока только заявляет — о героических усилиях по решению вопроса. Ситуация, разумеется, у нас на контроле, и мы обязательно проинформируем общественность, когда ее решит литовская сторона. Ответственность здесь очевидна, и просто словами, надеемся, отделаться не удастся, — заявил официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Он еще раз обратил внимание «на всю циничность принятых решений».

— В погоне за политическими дивидендами наши «доброжелатели» продолжают намеренно наносить прямой и очевидный вред именно простым белорусам, за благополучие которых они, якобы, ратуют. Санаторий «Беларусь» в литовском Друскининкае — медицинское учреждение, которое является центром реабилитации для детей, в том числе для детей-инвалидов. Там ежегодно проходят лечение более 13 тыс. человек, в том числе более 6,5 тыс. детишек. Литовская сторона вместе с инициаторами санкционного пакета ведь сможет ответить перед каждым из них и предоставить компенсацию? — задался вопросом представитель белорусского внешнеполитического ведомства.

В МИД Беларуси считают, что «под санкционный шабаш наших литовских партнеров попадают не только белорусские граждане», но наносится прямой ущерб экономике и интересам самих литовцев. Санаторий «Беларусь» — один из крупнейших на территории Литвы. Из 400 сотрудников почти 90% — это литовцы.

— Белорусское медучреждение регулярно входит в пятерку основных налогоплательщиков Друскининкая. Это, по сути, ограничение деятельности градообразующего предприятия, из-за которого лишаются работы и средств к существованию сотни литовских семей, — заявил Глаз.

— Глубокое разочарование от неудавшегося псевдодемократического блицкрига, по нашему мнению, переходит у наших западных коллег в бессильную злобу и желание посильнее наказать уже и своих, и чужих, — подытожил официальный представитель МИД Беларуси.

Напомним, счета санатория «Беларусь» в Друскининкае, который принадлежит Управлению делами президента Беларуси, были арестованы 18 декабря, а причина — санкции, введенные ЕС в отношении Беларуси. 29 декабря представители правительства Литвы заявили, что рассматривают варианты помощи литовским сотрудникам санатория. По данным Фонда соцстрахования Литвы (Sodra), в целом в нем работают 393 человека.