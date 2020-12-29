Нормы на производство алкоголя в 2021 году установлены в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 дек – Sputnik. Совмин Беларуси установил квоты на производство в 2021 году алкогольной продукции, официальный документ размещен на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно постановлению №764 от 26 декабря, водки и ликеро-водочных изделий в будущем году будет произведено столько же, сколько и в 2020-м – 10,950 миллионов декалитров. Зато фруктовой водки станет больше: 11,5 вместо 8,5 тысяч декалитров.

Спирта-сырца этилового из пищевого сырья планируется произвести 1,045 миллионов декалитров, спирта этилового ректификованного из пищевого сырья – почти 8,5 миллионов декалитров.

Годовая квота на шампанское и другие игристые вина останется на прежнем уровне составит 1,9 миллионов декалитров, рома произведут в объеме 31,5 тысяч декалитров, коньяка – 629 тысяч декалитров, текилы – 14,5 тысяч декалитров, кальвадоса – 16 тысяч декалитров. В следующем году при этом произведут больше бренди: 200 тысяч декалитров вместо 166.

Норма на непищевой этиловый спирт составит один миллион декалитров, производство антисептических лекарственных средств – 260 тысяч декалитров, ветеринарных – одна тысяча декалитров, дезсредств – 546,5 тысяч декалитров.

Некоторые квоты, однако, Совмин уменьшил. Так, объем произведенных фруктово-ягодных вин в следующем году составит 4,657 миллиона декалитров: в 2020-м произвели 4,691 миллиона декалитров. Уменьшат производство и крепленых вин: в следующем году произведут 4,531 миллиона декалитров вместо 4,629 миллиона декалитров.

Предыдущий раз раз квоты на производство алкогольной продукции были установлены в сентябре 2020-го - тогда объемы по сравнению с предыдущим годом были увеличены.

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