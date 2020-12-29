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Курсы валют: российский рубль и евро незначительно подорожали
29.12.2020 13:51 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 дек – Sputnik. Евро и российский рубль подорожали, доллар США подешевел, об этом свидетельствуют данные торгов Белорусской валютно-фондовой биржи во вторник.
Европейская валюта подорожала на 0,04%, российский рубль вырос на 0,01%, доллар США убавил в цене 0,11%.
Нацбанк Беларуси установил во вторник следующие курсы основных валют:
Устанавливая курсы валют, банки учитывают многие факторы, один из них - спрос. Наличие иностранной валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее. Также не лишним будет узнать и актуальный курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.
© Sputnik / Владимир Трефилов
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По словам Степановой, удешевление доллара было "временным", поскольку долгосрочный прогноз стабилизации цен на нефть пока у нас не наблюдается, а позитивные новости о распространении вакцины и борьбе с COVID-19 уже отыграны и в курсе валют, и в показателях фондового рынка.
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Европейская валюта и российский рубль во вторник немного прибавили в цене, доллар США, напротив, подешевел.
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