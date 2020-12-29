Курсы валют: российский рубль и евро незначительно подорожали

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 дек – Sputnik. Евро и российский рубль подорожали, доллар США подешевел, об этом свидетельствуют данные торгов Белорусской валютно-фондовой биржи во вторник.

Европейская валюта подорожала на 0,04%, российский рубль вырос на 0,01%, доллар США убавил в цене 0,11%.

Нацбанк Беларуси установил во вторник следующие курсы основных валют:

1 евро – 3,15 белорусского рубля

1 доллар – 2,57 белорусского рубля

100 российских рублей – 3,49 белорусского рубля

Устанавливая курсы валют, банки учитывают многие факторы, один из них - спрос. Наличие иностранной валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее. Также не лишним будет узнать и актуальный курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.

Что будет с долларом в 2021 году?

Как ранее заявляла Sputnik кандидат экономических наук, доцент РЭУ имени Плеханова Диана Степанова, значительного падения американской валюты в 2021 году ждать не стоит. Дело в том, что, по мнению эксперта, доллар уже и так сильно "проседал", поэтому прогноз многих финансистов, что американская валюта подешевеет на пятую часть стоимости, неоправданный.

По словам Степановой, удешевление доллара было "временным", поскольку долгосрочный прогноз стабилизации цен на нефть пока у нас не наблюдается, а позитивные новости о распространении вакцины и борьбе с COVID-19 уже отыграны и в курсе валют, и в показателях фондового рынка.

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