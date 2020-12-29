Куфар и МТБанк запустили сервис онлайн-оплаты заказов с Куфара

МТБанк и площадка объявлений Куфар запустили Куфар Оплату – первый в стране сервис, который позволяет белорусам безопасно проводить предоплату за товары при покупках друг у друга.

Механизм работы сервиса заключается в следующем: при оформлении заказа через Куфар Доставку покупатель совершает предоплату за товар. При этом деньги списываются с карты покупателя, но не зачисляются на карту продавца до момента, пока покупатель не получит посылку. Когда покупатель забирает отправление, стоимость покупки зачисляется продавцу – больше не нужно ходить на почту за переводом. Если же сделка по каким-то причинам не состоится, деньги будут возвращены покупателю.

В рамках проекта МТБанк отвечал за разработку механики оплат, а Куфар – за ее реализацию на площадке. Платежи через сервис происходят с использованием токена, что означает, что пользователям больше не нужно сообщать реквизиты своей банковской карты для оплаты товаров или зачисления денег.

Достаточно один раз привязать карту в профиле Куфара. Токен позволяет избежать прямой передачи данных, т.к. конфиденциальные данные карты шифруются. При этом банк знает, какой карте соответствует какой токен, и может подтвердить транзакцию. Дополнительную защиту транзакциям обеспечивает протокол 3D Secure.

«Вместе с МТБанком мы перенесли опыт e-commerce проектов на сделки между физлицами и первыми в Беларуси запустили сервис безопасной предоплаты при переводах от частного лица к частному лицу, – комментирует заместитель директора по развитию Куфара Марина Латышева. – Теперь пользователи Куфара могут оплачивать товары с доставкой в несколько кликов не выходя из дома. Это открывает новые перспективы для развития онлайн-торговли в стране и дает и продавцам, и покупателям больше контроля над сделкой, больше безопасности и удобства».

Сервис Куфар Оплата доступен только для товаров с Куфар Доставкой. Чтобы воспользоваться услугой, пользователю достаточно нажать «Купить с доставкой» на странице выбранного объявления, перейти на страницу оформления заказа, выбрать способ оплаты «картой онлайн» и следовать инструкции.

«Развитие электронной коммерции тесно связано с ростом уровня сервиса и выстраиванием нового уровня отношений между продавцом и покупателем. И новый сервис Куфар Оплата еще одно тому подтверждение. МТБанк и в дальнейшем с помощью своих технологических разработок, цифровых продуктов, профессиональной команды и накопленного опыта будет помогать создавать новое будущее e-commerce в Беларуси. Безусловно, задача амбициозная, но других в МТБанке и не рассматривают», – сказал директор по розничному бизнесу Никита Козырев.

За использование сервиса с покупателя товара взимается небольшая комиссия. В честь запуска проекта она составит 2%. После завершения акции будет взиматься стандартный сбор – 3%.