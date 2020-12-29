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Стало известно, сколько Беларусь экономит с запуском БелАЭС

29.12.2020 15:11 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 дек – Sputnik. Беларусь после запуска первого реактора атомной станции начала экономить на российском газе, заявил журналистам во вторник премьер-министр республики Роман Головченко во время визита на "Беларуськалий".

"Только за счет включения в систему первого энергоблока и экономии определенного объема природного газа в день страна экономит порядка 750 тысяч долларов", - сказал глава белорусского правительства.

Ранее стало известно, что успешно завершен этап энергетического пуска первого энергоблока БелАЭС, турбогенератор снова подключен к энергосистеме.

После этого в Госатомнадзоре сообщили, что атомная станция под Островцом получила разрешение на опытно-промышленную эксплуатацию первого энергоблока.

 
Теги: Минск
 
 
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В республике запустили в этом году первый энергоблок атомной станции, построенной по российскому проекту, неподалеку от Островца.
 
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