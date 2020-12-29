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Беларусь договорилась с РФ о поставках нефти и газа на выгодных условиях

29.12.2020 15:11 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 дек – Sputnik. Беларусь договорилась с Россией о поставках энергоресурсов на 2021 год, заявил журналистам премьер-министр Роман Головченко во время визита на "Беларуськалий".

"Как всегда, переговоры любого рода сопровождаются определенным торгом относительно условий. Но в принципе все закончилось для Беларуси на хороших, выгодных условиях", - сказал белорусский премьер.

В воскресенье белорусский премьер в эфире белорусского телевидения заверил всех, что контракт на поставку российского черного золота также будет заключен.

© Sputnik / Владимир Трефилов
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"Это традиционные новогодние вопросы, в этом году какого-то накала или напряженности нет. Мы договорились с правительством РФ о том, что не надо складывать все "под елочку", - рассказал Роман Головченко.

После чего выразил уверенность, что все контракты с российской стороной будут обязательно подписаны. РФ в свою очередь готова поставить 18 миллионов тонн нефти на белорусские НПЗ.

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Накануне католического Рождества стало известно, что белорусская сторона провела переговоры с российским "Газпромом" об условиях поставок природного газа в будущем году.

"Алексей Миллер (глава российской компании – Sputnik) и Виктор Каранкевич (министр энергетики – Sputnik) подписали протокол между "Газпромом" и правительством республики, в соответствии с которым определен порядок формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2021 году", - говорится в сообщении.

Детали нового соглашения, в том числе цена на голубое топливо между "Газпромом" и Минском, в сообщении не раскрываются.

Последует

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Теги: Минск
 
 
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В конце декабря белорусская и российская стороны сумели согласовать условия поставок энергоресурсов в республику на будущий год.
 
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